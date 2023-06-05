Ткачев о слабой игре легионеров «Авангарда»: «Почему-то виноватым считали меня. Очень неприятно – все-таки играет вся команда»

Владимир Ткачев рассказал, что его считали виноватым в слабой игре легионеров «Авангарда».

– Вы когда-нибудь встречались с ?

– Один на один – только раз. Как раз когда в начале сезона начались поражения, пошли индивидуальные беседы. Меня вызвали, спросили, что происходит, есть ли какие-то проблемы. Недолго посидели и все. С тех пор я его видел иногда в раздевалке, когда он приезжал в Омск.

– Правда, что когда иностранцы прекратили набирать очки, то вас стали обвинять в том, что они плохо играют.

– Что-то такое было. Это очень неприятно. Все-таки играет вся команда, плюс невозможно пройти весь турнир ровно. Но почему-то виноватым считали меня. Но потом к этой теме никогда не возвращались, – сказал нападающий.