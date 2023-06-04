«Филадельфия» хотела бы получить за Проворова такую же компенсацию, как «Аризона» – за Чикрана и «Нэшвилл» – за Экхольма

Теги возможные переходы Филадельфия НХЛ Иван Проворов Хоккей

Клубы НХЛ интересуются Иваном Проворовым.

Контракт российского хоккеиста с зарплатой 6,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Интерес к Ивану Проворову есть, но это не более чем интерес на данный момент, поскольку «Филадельфия» не получала предложений об обмене игрока.

Но известно, что ориентир для «Флайерс» с точки зрения компенсации за Проворова – это то, что «Аризона» получила, когда обменяла Джейкоба Чикрана и то, что «Нэшвилл» получил за Маттиаса Экхольма, перешедшего в «Эдмонтон».

Считается, что «Сент-Луис» входит в список клубов, которым интересен россиянин. Кроме того, «Филадельфия» не спешит с обменом Ивана. Сделка возможна при хорошем предложении.

В нынешнем сезоне Проворов набрал 27 (6+21) баллов за результативность при полезности «минус 17» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

4 комментария

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VovanKrutan
Можно и как за Чикрана компенсацию, но с удержанием 50% зарплаты 😁
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Костя Кот
Ответ Alex the brave
Чуть не помер от смеха от этой новости.
выздоравливай
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