Маршессо – 2-й игрок «Вегаса» с 10 шайбами в одном плей-офф. В текущем розыгрыше столько же у Карлссона

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Вильям Карлссон Джонатан Маршессо Хоккей

Джонатан Маршессо – 2-й игрок «Вегаса» с 10 шайбами в одном плей-офф.

Форвард «Голден Найтс» отличился в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:2, 1-0). 

На счету 32-летнего игрока стало 18 (10+8) очков в 18 играх в текущем плей-офф при полезности «+14». 

Маршессо – 2-й игрок в истории клуба с 10 шайбами в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее по ходу текущей кампании этой отметки достиг форвард Вильям Карлссон.

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