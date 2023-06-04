Маршессо – 2-й игрок «Вегаса» с 10 шайбами в одном плей-офф. В текущем розыгрыше столько же у Карлссона

Джонатан Маршессо – 2-й игрок «Вегаса» с 10 шайбами в одном плей-офф.

Форвард «Голден Найтс» отличился в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:2, 1-0).

На счету 32-летнего игрока стало 18 (10+8) очков в 18 играх в текущем плей-офф при полезности «+14».

– 2-й игрок в истории клуба с 10 шайбами в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее по ходу текущей кампании этой отметки достиг форвард .