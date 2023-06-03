Аксель Сандин Пелликка: «Кэйн был моим образцом для подражания. В детстве смотрел на YouTube, как он выполняет трюки. Сейчас нравится наблюдать за Куинном Хьюзом и Макаром»

Аксель Сандин Пелликка рассказал, что Патрик Кэйн был его образцом для подражания в детстве.

По прогнозам защитник будет выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

– Кто является для тебя образцом для подражания в НХЛ?

– Мне всегда нравился Патрик Кэйн. Мой отец был в деловой поездке в Чикаго в 2010 году, он купил мне и моему брату несколько джерси Патрика Кэйна, и с тех пор я смотрел на YouTube на то, как он обращается с клюшкой и выполняет все эти трюки. В детстве я пытался повторить их на льду. Он был моим образцом для подражания.

Сейчас, спустя годы, я стал защитником, поэтому мне нравится наблюдать за Куинном Хьюзом и Кэйлом Макаром, потому что эти защитники действительно хорошо обращаются с шайбой и отлично катаются, – сказал защитник «Шеллефтео».