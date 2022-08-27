Бэбкок планирует завершить тренерскую карьеру: «Всегда хотел уйти на пенсию в 60 лет, сейчас мне 59. После «Торонто» мы с женой наслаждались жизнью»

Майк Бэбкок планирует завершить тренерскую карьеру.
В минувшем сезоне он возглавлял команду университета Саскачевана – своей родной провинции.
«Продолжение карьеры – это точно не часть плана. Мы с женой обсуждали это множество раз. Мы всегда говорили, что хотим уйти на пенсию в 60 лет. Сейчас мне 59. Все так и складывается.
Может, что-то и изменится, но сейчас этого нет в плане. Поверьте мне, было много разных разговоров о возможностях. В конце концов, мы делаем то, что будет лучше для нас и нашей семьи.
После того, как меня убрали из «Торонто», мы с женой по-настоящему наслаждались жизнью. Работа в Саскатуне была захватывающим опытом. Теперь пришло время двигаться дальше», – сказал Бэбкок.
Специалист не работал в НХЛ после увольнения из «Лифс» в ноябре 2019 года. Ранее он возглавлял «Анахайм» и «Детройт», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2008 году.
Он входит в топ-10 самых побеждающих тренеров в истории регулярных чемпионатов (700 выигранных матчей) и плей-офф (90).
Во главе сборной Канады специалист завоевывал золотые медали на всех крупнейших турнирах – Олимпиаде (дважды), Кубке мира и чемпионате мира.