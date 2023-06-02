Директор «Динамо» про О′Делла: «Разговоры ведутся, но все упирается в ситуацию с Менеллом. Не могу рисковать остаться с четырьмя иностранцами»

Теги Алексей Сопин КХЛ Эрик О′Делл Динамо Чемпионат.com Бреннан Менелл Хоккей

Алексей Сопин высказался о возможном возвращении Эрик О′Делл в «Динамо».

Ранее появились данные, согласно которым канадец близок к продлению соглашения с клубом.

– На данный момент это не так.

Некоторые разговоры с представителем Эрика действительно ведутся, но сейчас все упирается в ситуацию с Бреннаном Менеллом.

На текущий момент у нас подписаны трое иностранных игроков, и никто не знает, когда будет ясно, получит ли Бреннан российский паспорт.

– То есть «Динамо» не будет подписывать еще одного иностранца без понимания по ситуации с Менеллом?

– Именно так, потому что это опасная история.

Все иностранцы являются высокооплачиваемыми игроками, и брать еще одного легионера на всякий случай, чтобы потом вдруг остаться с четырьмя иностранцами, – я так рисковать не могу, – сказал спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин.

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