Директор «Динамо» про О′Делла: «Разговоры ведутся, но все упирается в ситуацию с Менеллом. Не могу рисковать остаться с четырьмя иностранцами»

Алексей Сопин высказался о возможном возвращении Эрик О′Делл в «Динамо».

Ранее появились данные, согласно которым канадец близок к продлению соглашения с клубом.

– На данный момент это не так.

Некоторые разговоры с представителем Эрика действительно ведутся, но сейчас все упирается в ситуацию с .

На текущий момент у нас подписаны трое иностранных игроков, и никто не знает, когда будет ясно, получит ли Бреннан российский паспорт.

– То есть «Динамо» не будет подписывать еще одного иностранца без понимания по ситуации с Менеллом?

– Именно так, потому что это опасная история.

Все иностранцы являются высокооплачиваемыми игроками, и брать еще одного легионера на всякий случай, чтобы потом вдруг остаться с четырьмя иностранцами, – я так рисковать не могу, – сказал спортивный директор московского « » .