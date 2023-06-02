Алексей Вербов: «Я фанат «Теда Лассо». Не привычный тренер, переламывающий силой. Не пропускаю сериалы о спорте – смотрел проекты «Ак Барса», «Авангарда»

Алексей Вербов назвал себя фанатом сериала «Тед Лассо».

– Смотрели сериал «Тед Лассо»?

– Да, и всем рекомендую. Я отношу себя к фанатам этого сериала и его главного героя.

Тед Лассо не привычный экранный тренер, который демонстрирует брутальный характер и переламывает всех силой.

Напротив, он – добряк, который принимает недостатки других и меняет их через диалог и сотрудничество.

Это комедийный сериал, но там много философских моментов, а также интересных деталей тренерской работы, взаимоотношений в коллективе.

Я вообще стараюсь не пропускать никаких сериалов и фильмов о спорте.

Смотрел недавно документальные проекты про « », « », «Арсенал», «Сандерленд», «Манчестер Сити» и футбольную сборную Италии.

Еще знаю, что волейбольная сборная Италии сделала фильм по итогам победных чемпионатов мира и Европы.

Также всем советую топовые сериалы про баскетбол – «Последний танец» про Майкла Джордана и «Шак» про Шакила О’Нила.

Еще есть много интересных автобиографий тренеров, где также можно подметить много интересного для себя и что-то использовать в работе, – сказал главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов.

Как «Тед Лассо» ведет нас на свет