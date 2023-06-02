Алексей Вербов: «Я фанат «Теда Лассо». Не привычный тренер, переламывающий силой. Не пропускаю сериалы о спорте – смотрел проекты «Ак Барса», «Авангарда»
Алексей Вербов назвал себя фанатом сериала «Тед Лассо».
– Смотрели сериал «Тед Лассо»?
– Да, и всем рекомендую. Я отношу себя к фанатам этого сериала и его главного героя.
Тед Лассо не привычный экранный тренер, который демонстрирует брутальный характер и переламывает всех силой.
Напротив, он – добряк, который принимает недостатки других и меняет их через диалог и сотрудничество.
Это комедийный сериал, но там много философских моментов, а также интересных деталей тренерской работы, взаимоотношений в коллективе.
Я вообще стараюсь не пропускать никаких сериалов и фильмов о спорте.
Смотрел недавно документальные проекты про «Ак Барс», «Авангард», «Арсенал», «Сандерленд», «Манчестер Сити» и футбольную сборную Италии.
Еще знаю, что волейбольная сборная Италии сделала фильм по итогам победных чемпионатов мира и Европы.
Также всем советую топовые сериалы про баскетбол – «Последний танец» про Майкла Джордана и «Шак» про Шакила О’Нила.
Еще есть много интересных автобиографий тренеров, где также можно подметить много интересного для себя и что-то использовать в работе, – сказал главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов.
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