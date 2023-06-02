Шевченко о Ткачеве: «С отъездом в НХЛ не все так однозначно. Владимир хочет играть в «Авангарде»

Теги Авангард НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко сообщил, что Владимир Ткачев хочет играть в «Авангарде».

Журналист сегодня встретился с нападающим, который провел прошлый сезон в составе «ястребов».

Хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента и рассматривает опции в НХЛ. Сообщалось, что Ткачевым интересуется «Филадельфия».

«Уговорить Владимира Ткачева остаться в КХЛ не получилось. Но с отъездом не все так однозначно. И главное: он хочет играть в «Авангарде», – написал Алексей Шевченко.

Ткачев стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф он записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.

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11 комментариев

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Vitaliy Buro
Нужно оставаться в авангарде! Здесь он звезда!
+18
-1
+17
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עדן
95 контракт как у буше с Найтом , на мой взгляд самая справедливая , соглашайся
+12
-1
+11
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арегон
Уговорить остаться в КХЛ не получилось, но он хочет играть в Авангарде)) В НХЛ тоже есть Авангард)
+10
0
+10
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Дядя Дима
Перевод такой. Бабай не смог уговорить перейти в другой клуб кхл, поэтому или НХЛ, или не понтоваться и играть в Аве
+4
0
+4
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Антон Фёдоров
Пусть остаётся, зачем себя мучить в НХЛ, тем более в Филадельфии.
+2
0
+2
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GoodZilla
Было бы неплохо!
И по сезону был хорош, и в плей-офф не потерялся (мягко говоря)!!!
Да и с Кравецом нашел общий язык)))
+2
0
+2
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Александр Невский
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Ткачев ты правильно мыслишь , Авангард лучший клуб в КХЛ , поиграй в командах бусурман Салават или АКбарс сразу убежишь, в Салавате на деньги кидают не платят а в Казани молится заставляют .
+1
0
+1
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Enich
Хочет, но не хочет - интересно! 🤔
0
0
0
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Hola Hola
Ответ עדן
95 контракт как у буше с Найтом , на мой взгляд самая справедливая , соглашайся
Подпишусь. Но подпишется ли Ткачев... )
0
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