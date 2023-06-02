Шевченко о Ткачеве: «С отъездом в НХЛ не все так однозначно. Владимир хочет играть в «Авангарде»
Алексей Шевченко сообщил, что Владимир Ткачев хочет играть в «Авангарде».
Журналист сегодня встретился с нападающим, который провел прошлый сезон в составе «ястребов».
Хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента и рассматривает опции в НХЛ. Сообщалось, что Ткачевым интересуется «Филадельфия».
«Уговорить Владимира Ткачева остаться в КХЛ не получилось. Но с отъездом не все так однозначно. И главное: он хочет играть в «Авангарде», – написал Алексей Шевченко.
Ткачев стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф он записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.
И по сезону был хорош, и в плей-офф не потерялся (мягко говоря)!!!
Да и с Кравецом нашел общий язык)))