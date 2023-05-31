Галлан – кандидат на пост главного тренера «Калгари» (Пьер ЛеБрюн)

Жерар Галлан – кандидат на пост главного тренера «Калгари».

Канадский клуб уже связался с бывшим главным тренером «Флориды», «Вегаса» и « ».

Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, 59-летний специалист сказал, что готов рассмотреть этот вариант.

«Флэймс» не стали продлевать контракт с генменеджером Брэдом Треливингом и уволили главного тренера Дэррила Саттера после невыхода команды в плей-офф.

Недавно новым генеральным менеджером клуба был назначен Крэйг Конрой. Сейчас он занимается поиском нового главного тренера.

отработал в «Рейнджерс» два сезона и был уволен после поражения от «Нью-Джерси» в первом раунде Кубка Стэнли.

В своем первом сезоне он вывел клуб из Нью-Йорка в финал Восточной конференции. Также в его активе есть финал Кубка Стэнли с «Вегасом».

Отметим, что во «Флориде» он пересекался с форвардом «Калгари» Джонатаном Юбердо.