Галлан – кандидат на пост главного тренера «Калгари» (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Рейнджерс Калгари Жерар Галлан Крэйг Конрой НХЛ Пьер ЛеБрюн Хоккей

Жерар Галлан – кандидат на пост главного тренера «Калгари».

Канадский клуб уже связался с бывшим главным тренером «Флориды», «Вегаса» и «Рейнджерс». 

Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, 59-летний специалист сказал, что готов рассмотреть этот вариант. 

«Флэймс» не стали продлевать контракт с генменеджером Брэдом Треливингом и уволили главного тренера Дэррила Саттера после невыхода команды в плей-офф. 

Недавно новым генеральным менеджером клуба был назначен Крэйг Конрой. Сейчас он занимается поиском нового главного тренера. 

Галлан отработал в «Рейнджерс» два сезона и был уволен после поражения от «Нью-Джерси» в первом раунде Кубка Стэнли.

В своем первом сезоне он вывел клуб из Нью-Йорка в финал Восточной конференции. Также в его активе есть финал Кубка Стэнли с «Вегасом». 

Отметим, что во «Флориде» он пересекался с форвардом «Калгари» Джонатаном Юбердо. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий