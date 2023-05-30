Тренер «Торпедо» о работе штаба Ларионова: «Требования простые: играть в хоккей, получать удовольствие. Игроки должны радоваться, а не отрабатывать повинности»

Тренер «Торпедо» Михаил Васильев рассказал о требованиях штаба Игоря Ларионова к игрокам.

«Игроки недолго привыкали, требования у нас очень простые: играть в хоккей, получать удовольствие.

Когда выходите на лед, вы должны знать, что это ваша любимая работа, которую вы умеете делать.

Привыкнуть к этому можно моментально, игроки должны радоваться игре, а не отрабатывать определенные повинности.

В хоккей по определению нельзя играть по шаблону, в хоккей надо именно играть», – сказал ассистент главного тренера нижегородцев.