Тренер «Торпедо» о работе штаба Ларионова: «Требования простые: играть в хоккей, получать удовольствие. Игроки должны радоваться, а не отрабатывать повинности»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Михаил Васильев Чемпионат.com Хоккей

Тренер «Торпедо» Михаил Васильев рассказал о требованиях штаба Игоря Ларионова к игрокам.

«Игроки недолго привыкали, требования у нас очень простые: играть в хоккей, получать удовольствие.

Когда выходите на лед, вы должны знать, что это ваша любимая работа, которую вы умеете делать.

Привыкнуть к этому можно моментально, игроки должны радоваться игре, а не отрабатывать определенные повинности.

В хоккей по определению нельзя играть по шаблону, в хоккей надо именно играть», – сказал ассистент главного тренера нижегородцев. 

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1 комментарий

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Ми Ша
Тоже самое от граждан России: люди должны радоваться жизни,получать удовольствие,а не выживать
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