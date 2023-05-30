Билялетдинов о будущем в «Ак Барсе»: «Потом отвечу на этот вопрос. Всему свое время»

Зинэтула Билялетдинов не стал отвечать на вопрос о своем будущем в «Ак Барсе».

Тренер высказался на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.

– Зинэтула Хайдярович, как вы провели отпуск? Знаю, что вы отдыхали по России.

– Нормально. Полноценного отпуска пока не было, занимался домашними делами, немного отдохнул, съездил на море.

– Удалось немного перезагрузиться?

– Да, отдохнул. В целом нормальное самочувствие.

– Сейчас вы снова увиделись с командой, это было очень трогательно. Соскучились по игрокам?

– Я их отдельно поблагодарил. Мы обычно всегда в раздевалке собираемся, говорим какие-то слова. Они сыграли хорошо, достойно. Немного не хватило для победы. Скорее всего, опыта. Ребята делали все для победы.

– Все, включая Рустама Нургалиевича хотят оставить вас на посту главного тренера «Ак Барса». Не задумывались о будущем?

– Я потом отвечу на этот вопрос. Всему свое время, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

Глава Татарстана – Билялетдинову: «Поклон вам и уважение, мы вас очень любим и ценим»