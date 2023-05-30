Билялетдинов о будущем в «Ак Барсе»: «Потом отвечу на этот вопрос. Всему свое время»
Зинэтула Билялетдинов не стал отвечать на вопрос о своем будущем в «Ак Барсе».
Тренер высказался на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.
– Зинэтула Хайдярович, как вы провели отпуск? Знаю, что вы отдыхали по России.
– Нормально. Полноценного отпуска пока не было, занимался домашними делами, немного отдохнул, съездил на море.
– Удалось немного перезагрузиться?
– Да, отдохнул. В целом нормальное самочувствие.
– Сейчас вы снова увиделись с командой, это было очень трогательно. Соскучились по игрокам?
– Я их отдельно поблагодарил. Мы обычно всегда в раздевалке собираемся, говорим какие-то слова. Они сыграли хорошо, достойно. Немного не хватило для победы. Скорее всего, опыта. Ребята делали все для победы.
– Все, включая Рустама Нургалиевича хотят оставить вас на посту главного тренера «Ак Барса». Не задумывались о будущем?
– Я потом отвечу на этот вопрос. Всему свое время, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.
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