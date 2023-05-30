Бенн о дисквалификации: «Не хотел завершать сезон на такой ноте. «Даллас» провел два отличных матча с «Вегасом»

Джейми Бенн поделился ожиданиями перед матчем против «Вегаса».

Капитан «Старс» пропустил два последних матча серии с « » (2-3). Он был дисквалифицирован за удар клюшкой капитану «Голден Найтс» Марку Стоуну в область головы и шеи.

В шестом матче примет участие.

«Отстойно наблюдать за матчами со стороны, особенно в плей-офф. Парни провели две отличных игры, вернулись в серию. Я в предвкушении еще одного важного матча.

Характер побеждает. В раздевалке «Далласа» хватает уверенности.

Первые три матча прошли не так, как мы хотели, но в серии нужно победить четыре раза. Я не хотел завершать сезон на такой ноте, поэтому с нетерпением жду матча.

В таких случаях бывает три, четыре, пять выходных, немного отдыхаешь, проводишь несколько хороших тренировок, и я вновь чувствую прилив энергии», – сказал нападающий « » Джейми Бенн.