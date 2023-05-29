Фомичев о молодежи в СКА и ЦСКА: «Клубы с деньгами, приглашающие лучших ребят со всей страны. В Северной Америке ребята так же катаются»

Александр Фомичев высказался о работе с молодыми хоккеистами в СКА и ЦСКА.

– В основном составе обоих клубов есть игроки не старше 23 лет. Макаров, Мингачев, Полтапов, Соркин у ЦСКА. Николаев, Никишин, Хуснутдинов, Бардаков – у СКА. Но воспитанниками можно назвать только Соркина и Николаева с некоторыми оговорками, потому что и они не прошли вертикаль от и до. Означает ли это, что на самом деле клубы не так здорово работают с молодежью, как заявляется?

– В СКА и ЦСКА очень высокая конкуренция.

Это клубы с деньгами, поэтому каждый год они приглашают лучших ребят со всей страны, которые должны пройти сито отбора. Только лучшие остаются в системе.

Очень часто заканчивают школу одного клуба, но затем находят лучший вариант для себя уже в другой команде.

Может, свой тренер позовет или руководство видит тебя на подходящей роли.

Поэтому не всегда ты становишься игроком того клуба, чью школы ты заканчиваешь. В Северной Америке ребята так же катаются по всей стране, – сказал бывший вратарь и эксперт «КХЛ ТВ».