Корнилов о СКА: «Каждый год новая команда. Было бы интересно посмотреть на стабильный состав 3-4 сезона – психология победителей вырабатывается не за один сезон»

Кирилл Корнилов заявил, что хотел бы увидеть стабильность в составе СКА.

Команда Романа Ротенберга проиграла ЦСКА в финале Западной конференции в прошедшем сезоне КХЛ.

– СКА в пятый подряд раз проигрывает ЦСКА финал Запада. Означает ли это, что клуб неправильно развивается и не набирается опыта?

– Мы видим почти каждый сезон у СКА новую команду. Да, приходят опытные игроки, зарекомендовавшие себя в других командах.

Да, яркий регулярный чемпионат. Но за регулярку Кубок Гагарина не дают.

В плей-офф другая игра. Мне было бы очень интересно посмотреть на СКА, который стабильным составом отыграет 3-4 сезона с минимальными изменениями в составе.

Психология победителей, как у ЦСКА, вырабатывается не за один сезон. И путь к этому очень тяжелый. ЦСКА чаще других команд проигрывал в финалах.

СКА, повторюсь, играл здорово в регулярке, а после поражения в плей-офф могут пойти серьезные изменения, что может перечеркнуть весь заработанный опыт, – сказал эксперт «КХЛ ТВ».