Корнилов о СКА: «Каждый год новая команда. Было бы интересно посмотреть на стабильный состав 3-4 сезона – психология победителей вырабатывается не за один сезон»
Кирилл Корнилов заявил, что хотел бы увидеть стабильность в составе СКА.
Команда Романа Ротенберга проиграла ЦСКА в финале Западной конференции в прошедшем сезоне КХЛ.
– СКА в пятый подряд раз проигрывает ЦСКА финал Запада. Означает ли это, что клуб неправильно развивается и не набирается опыта?
– Мы видим почти каждый сезон у СКА новую команду. Да, приходят опытные игроки, зарекомендовавшие себя в других командах.
Да, яркий регулярный чемпионат. Но за регулярку Кубок Гагарина не дают.
В плей-офф другая игра. Мне было бы очень интересно посмотреть на СКА, который стабильным составом отыграет 3-4 сезона с минимальными изменениями в составе.
Психология победителей, как у ЦСКА, вырабатывается не за один сезон. И путь к этому очень тяжелый. ЦСКА чаще других команд проигрывал в финалах.
СКА, повторюсь, играл здорово в регулярке, а после поражения в плей-офф могут пойти серьезные изменения, что может перечеркнуть весь заработанный опыт, – сказал эксперт «КХЛ ТВ».
Рома из года в год там)))
Из года в год нечего не меняется.
Только Роман у руля стабильно. 😄