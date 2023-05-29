Корнилов о СКА: «Каждый год новая команда. Было бы интересно посмотреть на стабильный состав 3-4 сезона – психология победителей вырабатывается не за один сезон»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кирилл Корнилов Хоккей

Кирилл Корнилов заявил, что хотел бы увидеть стабильность в составе СКА.

Команда Романа Ротенберга проиграла ЦСКА в финале Западной конференции в прошедшем сезоне КХЛ.

– СКА в пятый подряд раз проигрывает ЦСКА финал Запада. Означает ли это, что клуб неправильно развивается и не набирается опыта?

– Мы видим почти каждый сезон у СКА новую команду. Да, приходят опытные игроки, зарекомендовавшие себя в других командах.

Да, яркий регулярный чемпионат. Но за регулярку Кубок Гагарина не дают.

В плей-офф другая игра. Мне было бы очень интересно посмотреть на СКА, который стабильным составом отыграет 3-4 сезона с минимальными изменениями в составе.

Психология победителей, как у ЦСКА, вырабатывается не за один сезон. И путь к этому очень тяжелый. ЦСКА чаще других команд проигрывал в финалах.

СКА, повторюсь, играл здорово в регулярке, а после поражения в плей-офф могут пойти серьезные изменения, что может перечеркнуть весь заработанный опыт, – сказал эксперт «КХЛ ТВ».

4 комментария

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Кеша
Ротенбергу виднее . У него чемпионское окно открылось . Система Ротенберга - ослабить конкурентов. О традициях победителей он в принципе не имеет понятия . Никому в лиге в голову не пришло создавать ботов на спортс ру для восхваления клуба . А по факту эксперт прав.
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Тихий летун
Всё в СКА стабильно!
Рома из года в год там)))
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Олег
Роман меняет игроков как перчатки.
Из года в год нечего не меняется.
Только Роман у руля стабильно. 😄
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Дмитрий9779
Лехтонен,Робинсон,Фантенберг,Юханссон,Кемпайнен,Бурдасов,Кузьменко,Комаров...понятно,что лишившись первой пары защитников,первой тройки и основного вратаря нужно было усиление,но в этом году снова много новых игроков.Есть же свои Поляков,Николаев,Глотов,Гребенщиков,Бардакова тоже можно смело к воспитанникам СКА отнести,зачем опять столько новичков?Команда хорошо провела регулярку,в финале конференции тренерское поражение,метания из стороны в сторону,пустые ворота в неочевидных ситуациях,история с Гусевым,травма Яшкина в плей офф,проболевший весь сезон и не набравший форму Прохоркин...ясное дело что почти с нуля новая команда очень редко на что то претендует,правильно он говорит,дайте 3-4 года,хотя бы 2-3 одному составу +- поиграть.
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