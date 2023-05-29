Вратарь Латвии Шилов – самый ценный игрок и лучший голкипер ЧМ-2023

Вратарь сборной Латвии Артур Шилов признан самым ценным игроком прошедшего ЧМ-2023.

22-летний хоккеист « » также стал лучшим голкипером турнира, в котором латвийцы заняли третье место.

В последних 8 матчах чемпионата Шилов одержал 7 побед.

Всего на турнире он провел 10 игр, пропуская в среднем 2,2 гола за матч и отбив 92,1% бросков.

Кроме того, Шилов вошел в символическую сборную ЧМ-2023.