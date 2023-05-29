Вратарь Латвии Шилов – самый ценный игрок и лучший голкипер ЧМ-2023
Вратарь сборной Латвии Артур Шилов признан самым ценным игроком прошедшего ЧМ-2023.
22-летний хоккеист «Ванкувера» также стал лучшим голкипером турнира, в котором латвийцы заняли третье место.
В последних 8 матчах чемпионата Шилов одержал 7 побед.
Всего на турнире он провел 10 игр, пропуская в среднем 2,2 гола за матч и отбив 92,1% бросков.
Кроме того, Шилов вошел в символическую сборную ЧМ-2023.
Больше то некого
Запомнились на этом ЧМ именно Шилов и Гримальди из США