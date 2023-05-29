Вратарь Латвии Шилов – самый ценный игрок и лучший голкипер ЧМ-2023

Теги рейтинги Ванкувер НХЛ Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Артур Шилов Хоккей

Вратарь сборной Латвии Артур Шилов признан самым ценным игроком прошедшего ЧМ-2023.

22-летний хоккеист «Ванкувера» также стал лучшим голкипером турнира, в котором латвийцы заняли третье место.

В последних 8 матчах чемпионата Шилов одержал 7 побед.

Всего на турнире он провел 10 игр, пропуская в среднем 2,2 гола за матч и отбив 92,1% бросков.

Кроме того, Шилов вошел в символическую сборную ЧМ-2023.

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18 комментариев

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Сергей Галынский
Поздравляю
Больше то некого
Запомнились на этом ЧМ именно Шилов и Гримальди из США
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dosatuy
Шиловс
+10
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Bratsk Bruins
Ответ Дэн Селедкин
Артурс Шиловс
👍 не понятно почему его везде пишут на русский манер. Нам чужие заслуги не нужны.
+8
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Андоррский почтальон
Ответ dosatuy
Шиловс
Вспомнилась история, когда-то давно рассказанная на спортсе. Некий чувак Шишкин переехал жить в Латвию и там ему выдали документы на фамилию Siskin (S с апострофом, у меня нет такой буквы в клавиатуре). Через несколько лет он вернулся в Россию и его фамилию назад перевели как Сиськин. Он несколько лет бился, чтобы вернуть изначальную фамилию. Не знаю, чем всё закончилось.
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Дэн Селедкин
Ответ dosatuy
Шиловс
Артурс Шиловс
+5
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Андоррский почтальон
Ответ Liberum
Сейчас ехал в метро, со мной ещё два пацана ехали, и ещё женщина в такой смешной шапке, пожилой мужчина, ещё узбек, старушка с дедом, ещё две женщины, одна с ребёнком. Потом зашёл мужик, а женщина в шапке вышла. Потом я сам уже вышел, не знаю, чем все закончилось. (с)
Это старая история, ещё с зимы, сейчас уже шапки не носят.)
+3
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Иван_Флягин
А Шилов? Шилов это...( звучит музыка Эдуарда Артемьева)
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dosatuy
Ответ Art Ebosh
Да лучше так, чем Денис Килькин.
Где Денис? Дэн. Это как тебя можно Артем Ебошин
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dosatuy
Ответ Liberum
Сейчас ехал в метро, со мной ещё два пацана ехали, и ещё женщина в такой смешной шапке, пожилой мужчина, ещё узбек, старушка с дедом, ещё две женщины, одна с ребёнком. Потом зашёл мужик, а женщина в шапке вышла. Потом я сам уже вышел, не знаю, чем все закончилось. (с)
В истории Почтальона смысл есть. В твоём никакого. И не смеши нас какое метро в Латвии??? Ты хочешь страну разорить?
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Bratsk Bruins
Ответ dosatuy
Где Денис? Дэн. Это как тебя можно Артем Ебошин
)))) да трудно было бы парню с такой фамилией.
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dosatuy
Ответ вовочка6762
Не патриотично как то с русской фамилией то, как его в сборную Латвии взяли ?
Наследие СССР. Просто добавляешь к имени и фамилии С и к нам он не имеет никакого отношения.
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dosatuy
Ответ Art Ebosh
Я что, обидел твоего парня? Извини. Вы только предохранитесь. Всего хоро шего.
В пору вам предохраняться. Вступили в ЕЭС. Сам знаешь как теперь будет. Будут вас и в хвост и в гриву. Главное не будь претендентом на Евровидение а то весь мир узнает.
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