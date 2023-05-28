Крикунов о бронзе Латвии: «Страна с населением в 1,5 млн обыграла США, в которых 360 млн. Выдающийся результат! Латыши ведь нас учили играть в хоккей, они раньше начали ездить на ЧМ»

Владимир Крикунов считает победу Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023 выдающимся результатом.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали.

«Выдающийся результат! Вы только представьте, что страна с населением в 1,5 миллиона обыграла США, страну, в которой 360 миллионов. Это как?

Латыши ведь еще и нас учили играть в хоккей. Когда погибли ребята из «ВВС», разбились под Екатеринбургом, там три парня из Латвии были. Они уже играли и раньше нас начали ездить на чемпионаты мира. Мы же поздно начали в хоккей играть.

Для Латвии это лучший результат, и ближайшие не знаю сколько лет повторить это будет тяжело. Заслуживают ребята похвалы, сделали большое дело», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.

Латвия впервые в истории выиграла медаль на ЧМ по хоккею – бронзу