Крикунов о бронзе Латвии: «Страна с населением в 1,5 млн обыграла США, в которых 360 млн. Выдающийся результат! Латыши ведь нас учили играть в хоккей, они раньше начали ездить на ЧМ»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Крикунов Сборная США по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Владимир Крикунов считает победу Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023 выдающимся результатом.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали.

«Выдающийся результат! Вы только представьте, что страна с населением в 1,5 миллиона обыграла США, страну, в которой 360 миллионов. Это как?

Латыши ведь еще и нас учили играть в хоккей. Когда погибли ребята из «ВВС», разбились под Екатеринбургом, там три парня из Латвии были. Они уже играли и раньше нас начали ездить на чемпионаты мира. Мы же поздно начали в хоккей играть.

Для Латвии это лучший результат, и ближайшие не знаю сколько лет повторить это будет тяжело. Заслуживают ребята похвалы, сделали большое дело», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.

Латвия впервые в истории выиграла медаль на ЧМ по хоккею – бронзу

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11 комментариев

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dosatuy
Володя, дело тут не в этом. Эта сборная действительно наверное самая сильная за все времена а уж под управлением Хайриса так вообще. В овертайме у америкосов больше было возможностей, Шиловс спасал.
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Diyas
Молодцы латыши,но мерить население стран и их достижение не уместно.
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Мартинелли
Ответ Andrew Petrov
Комментарий удален пользователем
А у тебя какая фамилия? Петyшиная?
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dosatuy
Ответ Rio de Janeiro
Объективно, В ОТ американцы даже до латвийских ворот не успели доехать
Странно. Мы один и тот же овертайм смотрели? Я видел как лупили Шиловсу первые минут 5.
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Andrew Petrov
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Алексей Резвый
Какое отношение имеет население к качеству хоккея? Много можно чего сказать про такие сравнения
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Mypta3uh23
По такой логике Китай вообще всё и везде должен выигрывать
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ruslanych
Витолиньш всегда был мозгом, тут все сложилось, состав, соперники, молодцы в общем!
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Rio de Janeiro
Ответ dosatuy
Володя, дело тут не в этом. Эта сборная действительно наверное самая сильная за все времена а уж под управлением Хайриса так вообще. В овертайме у америкосов больше было возможностей, Шиловс спасал.
Объективно, В ОТ американцы даже до латвийских ворот не успели доехать
+2
-2
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