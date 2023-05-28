Штурм перед финалом ЧМ-2023: «Немецкий хоккей никогда не победит футбол, но это будет хоккейный уик-энд в стране после тура в Бундеслиге»

Нико Штурм надеется на ажиотаж в Германии перед финалом ЧМ-2023.

Сборная Германии сыграет против команды Канады в финале чемпионата мира. В полуфинале немцы обыграли США (4:3 ОТ).

– Немецкий хоккей набрал обороты, но в целом это все еще не совсем большой вид спорта?

– Мы добились больших успехов в последние годы. Футбол явно доминирует, но это нормально.

Мы не изменим это. Футбол не победить. Но мы можем привлечь внимание людей такими крупными турнирами и большими матчами.

– Хоть на какое-то время вы затмили футбол.

– Надеюсь, что это так. Был сыгран заключительный тур в Бундеслиге. Но в воскресенье будет только хоккей.

Почему бы не посмотреть его? Так что это очень вовремя. Хоккейный уик-энд в Германии, – сказал нападающий национальной сборной Нико Штурм.

Горячие полуфиналы ЧМ-2023: немцы выбили США, а Латвия едва не сотворила чудо с Канадой