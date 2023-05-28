Штурм перед финалом ЧМ-2023: «Немецкий хоккей никогда не победит футбол, но это будет хоккейный уик-энд в стране после тура в Бундеслиге»
Нико Штурм надеется на ажиотаж в Германии перед финалом ЧМ-2023.
Сборная Германии сыграет против команды Канады в финале чемпионата мира. В полуфинале немцы обыграли США (4:3 ОТ).
– Немецкий хоккей набрал обороты, но в целом это все еще не совсем большой вид спорта?
– Мы добились больших успехов в последние годы. Футбол явно доминирует, но это нормально.
Мы не изменим это. Футбол не победить. Но мы можем привлечь внимание людей такими крупными турнирами и большими матчами.
– Хоть на какое-то время вы затмили футбол.
– Надеюсь, что это так. Был сыгран заключительный тур в Бундеслиге. Но в воскресенье будет только хоккей.
Почему бы не посмотреть его? Так что это очень вовремя. Хоккейный уик-энд в Германии, – сказал нападающий национальной сборной Нико Штурм.
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