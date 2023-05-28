Глава ИИХФ: «В Казахстане есть все для проведения великолепного ЧМ. Они не сдадутся, надеюсь»

Теги ИИХФ ЧМ по хоккею Федерация хоккея Казахстана ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ считает, что Казахстан может получить право проведения ЧМ по хоккею в будущем.

Казахстан претендовал на право проведения ЧМ-2027, но на конгрессе ИИХФ делегаты предпочли отдать турнир Германии, чья заявка получила 75% голосов. 

«Я ожидал более тесной конкуренции, потому что это были две реально серьезные заявки. Казахстан должен вернуться, они однозначно заслужили, чтобы проводить чемпионат мира в Азии. 

Это хоккейная страна, знающая, как организовывать турнир, с фантастическими аренами, высоким уровнем размещения, хоккейными болельщиками. Тут есть все для проведения великолепного чемпионата мира, надеюсь, что они не сдадутся», – сказал Люк Тардиф.

Глава Федерации хоккея Казахстана о проведении ЧМ в стране: «Еще поборемся. Все-таки постараемся принести такое шикарное событие в Азию»

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