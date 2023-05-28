Глава ИИХФ: «В Казахстане есть все для проведения великолепного ЧМ. Они не сдадутся, надеюсь»

Глава ИИХФ считает, что Казахстан может получить право проведения ЧМ по хоккею в будущем.

Казахстан претендовал на право проведения ЧМ-2027, но на конгрессе делегаты предпочли отдать турнир Германии, чья заявка получила 75% голосов.

«Я ожидал более тесной конкуренции, потому что это были две реально серьезные заявки. Казахстан должен вернуться, они однозначно заслужили, чтобы проводить чемпионат мира в Азии.

Это хоккейная страна, знающая, как организовывать турнир, с фантастическими аренами, высоким уровнем размещения, хоккейными болельщиками. Тут есть все для проведения великолепного чемпионата мира, надеюсь, что они не сдадутся», – сказал Люк Тардиф.

Глава Федерации хоккея Казахстана о проведении ЧМ в стране: «Еще поборемся. Все-таки постараемся принести такое шикарное событие в Азию»