Глава Федерации хоккея Казахстана о проведении ЧМ в стране: «Еще поборемся. Все-таки постараемся принести такое шикарное событие в Азию»

Глава Федерации хоккея Казахстана высказался о возможности проведении ЧМ в стране.

Казахстан претендовал на право проведения ЧМ-2027, но на конгрессе делегаты предпочли отдать турнир Германии, чья заявка получила 75% голосов.

«В будущем обязательно планируем подавать заявку. Мы более детально подготовимся, учтем все ошибки в ходе предыдущей заявочной компании, опыт стран, которые также с первого раза не набирали голосов, постараемся выступить единым кулаком и все-таки принести чемпионат мира, такое шикарное событие, в Азию.

Дело не в том, сколько городов и арен включать. Необходимо учитывать и размер страны, и логистику, и инфраструктуру как для казахстанских, так и для зарубежных болельщиков.

Мы считаем, что Астана и Алма-Ата – на текущий момент наиболее подходящие города с хорошими классными аренами и гостиницами. Если в будущем в других городах построят дворцы мирового уровня, то, естественно, мы рассмотрим их, но эти два города являются сейчас главными по количеству любителей хоккея, доступности международных рейсов.

Это два, так сказать, логистических хаба, связывающих Европу, Азию и другие страны. Так что еще поборемся», – сказал Глеб Каратаев.