Когда разные специалисты и аналитики делали прогнозы относительно будущих победителей чемпионата мира, они во многом опирались на имена игроков, которые будут в составах тех или иных сборных. Однако ни одна команда по-настоящему не удивила. Даже сборные США и Канады привезли не самых звездных хоккеистов. Разве что команда Швейцарии смогла собрать почти всех своих энхаэловцев. Все это во многом уравнивало шансы участников, и скучным чемпионат уже вряд ли кто-то назовет. Совсем не скучной будет и пара финалистов. Команда Канады изначально рассматривалась в качестве фаворита мирового первенства. А вот сборная Германии чем-то напомнила ту самую команду, которая вышла в финал на Олимпиаде в Пхенчхане. Там чуть было не случилась главная сенсация. Почему бы не попытаться вновь? Финал состоится на Нокиа Арене в Тампере, начало в 20:20 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТМ 5

Не раз говорилось, что сборная Канады может выставить на чемпионат мира несколько разных составов, и каждый из них будет бороться за медали. Вот и сейчас в команде сплошь игроки НХЛ и молодая звезда Адам Фантилли из университета Мичигана. Может, несколько удивило имя наставника. Андре Туриньи, возглавляющего команду «Аризона Койотис». Он казался не самой очевидной кандидатурой на пост главного в сборной Канады. Однако ранее специалист хорошо зарекомендовал себя в качестве помощника главного тренера в «Оттаве Сенаторс» и «Колороадо Эвеланш».

Главным соперником канадцев в группе В были швейцарцы и чехи. Сборную Чехии Кленовые листья обыграли, а вот альпийской команде уступили и в итоге заняли второе место. Получилось, что в четвертьфинале канадцы вышли а самого неудобного соперника, хозяев первенства и действующих чемпионов финнов, которым проиграли в прошлом году в финале. Однако то ли сборной Финляндии надоели успехи последних лет, то ли победы приелись, но в этот раз она не напоминала саму себя. Канадцы выиграли абсолютно справедливо и убедительно со счетом 4 : 1.

В полуфинале вообще повезло. Неожиданно соперником оказалась сборная Латвии, еще одна хозяйка чемпионата, но куда менее опытная. Именно тут чуть было не случилась еще одна сенсация. По окончанию второго периода канадцы уступали 1 : 2 и какой-то выдающейся игры не показывали. Атаковали ворота голкипера Артура Шилова, но тот вместе с игроками обороны справлялся. Однако в третьем периоде болельщики увидели настоящую сборную Канады, которая забросила три безответных шайбы и вышла в финал. Канадцы 27 раз становились чемпионами мира, столько же титулов у сборной СССР/России. Сейчас есть отличный шанс обогнать своего вечного соперника.

У немецкой команды есть свои мастера, главным образом она опирается на заокеанских хоккеистов Джона-Джейсона Петерку из «Баффало Сейбрз», Морица Зайдера из «Детройт Ред Уингз» и Нико Штурма, представляющего «Сан-Хосе Шаркс». Петерка вообще входит в тройку лучших бомбардиров чемпионата. Но все равно болельщики уже привыкли к тому, что сборная Германии добротная средняя команда, которая выходит в четвертьфинал, но там, как правило, заканчивает свой путь. Так было и в прошлом году, когда немецкие хоккеисты успешно заняли в группе второе место, но затем в плей-офф тут же уступили чехам.

На этот раз сборная Германии стала четвертой в группе А и по логике после матча со сборной Швейцарии должна была ехать домой. Но если внимательно посмотреть на матчи немцев в группе, то все три поражения они потерпели с минимальным счетом, везде была более-менее равная борьба. В матчах навылет пошла совсем другая игра, и немцы показали, что к ней они готовы больше, чем команда Швейцарии, которая второй год подряд вылетела в четвертьфинале, заняв первое место в группе. В полуфинале команда Германии играла со сборной США.

Американцы показывали на этом чемпионате наиболее уверенную игру, их можно было считать главными претендентами на золото, и начало матча подтвердило эти слова. Сборная США повела в счете 2 : 0 уже в дебюте игры. Однако команда Германии проявила характер не хуже, чем у самих американцев или канадцев. Сначала немцы сравняли счет, а затем, пропустив, отыгрались за полторы минуты до конца основного времени матча. В овертайме шансы были у обеих команд, но удача оказалась на стороне подопечных Харольда Крайса.

Прогноз на матч Канада — Германия

За последние 23 года команды встречались на чемпионатах мира и олимпиадах десять раз. Большинство побед на стороне канадцев, но и сборная Германии в нескольких играх наносила неприятные поражения своему сопернику. Последний раз это произошло на групповом этапе в ходе чемпионата мира 2021 года. Наиболее памятная победа над сборной Канады случилась в полуфинале олимпийского турнира в Пхенчхане. Перед вами результаты пяти последних матчей соперников между собой.

13.05.2022, ЧМ, Группа А. Германия — Канада — 3 : 5;

10.02.2021, ОИ. Группа А. Канада — Германия — 5 : 1;

24.05.2021, ЧМ. Группа В. Германия — Канада — 3 : 1;

18.05.2019, ЧМ. Группа А. Канада — Германия — 8 : 1;

15.05.2018, ЧМ. Группа В. Канада — Германия — 3 : 0.

Североамериканского финала не случилось, и букмекеры в решающем поединке отдают большое преимущество канадцам. BetBoom предлагает на их победу коэффициент 1,59. Шансы сборной Германии рассматриваются как довольно низкие — 4,69, точно такой же коэффициент на ничью в основное время. Канадцы фавориты. Можно ожидать, что немецкие хоккеисты вновь проявят характер, но два подвига подряд, как по расписанию, совершить не смогут