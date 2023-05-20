Совершенно непредсказуемый чемпионат мира. Все прогнозы уже в плей-офф стали рассыпаться в пух и прах. Кто бы мог подумать что в матче за третье место сойдутся сборные США и Латвии. Американцы уверенно прошли групповой этап, и не должны были испытывать проблем в плей-офф, но их полуфинальный матч с командой Германии закончился еще одной сенсацией. Все, кто хотел увидеть в финале матч США против Канада, оказались разочарованы. Такой матч вполне мог случиться за третье место, но сборная Латвии не смогла удержать преимущество в игре с канадцами. Латышам сильно помогли швейцарцы в матче последнего тура группового этапа. Дальше для хозяев чемпионата пошли сплошные чудеса. Латвия до этого в плей-офф не выходила ни разу, а тут прошла весь турнир, и теперь будет сражаться за бронзовые медали. Матч за третье место состоится на Нокиа Арене в Тампере, начало в 15:20 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТБ 5,5

Команда Соединенных Штатов привезла на турнир довольно сильный состав, в котором около половины игроков представляют клубы НХЛ. Пусть имена не самые звездные, но этот чемпионат в принципе не пестрит ими, что несколько уравнивает шансы команд. Американцы уверенно заняли первое место в группе А. Могли набрать 21 очко, но победу над сборной Швеции добыли только в овертайме. Уже тогда многие стали говорить о них как о главных претендентах на золото. Все это они подтвердили и в четвертьфинальном поединке с командой Чехии. Как не старались их оппоненты, как не атаковали ворота голкипера «Питтсбург Пингвинз» Кейси ДеСмита, все тщетно. Американцы забросили три безответные шайбы и вышли в полуфинал.

Тут тоже предполагалось, что особых проблем не возникнет. С командой Германии подопечные Дэвида Куинна играли на групповом этапе. Да, победа получилась непростой, лишь с преимуществом в одну шайбу, но это не мешало считать фаворитами сборную США. Собственно, и начало матча пошло сразу по сценарию американцев, к четвертой минуте они забросили в ворота сборной Германии две шайбы и могли развивать свое преимущество. Однако еще до конца периода немецкие хоккеисты счет сравняли. Звездно-полосатые вновь вышли вперед, команда Германии отыгралась в формате шесть на пять за минуту с небольшим до конца, а в овертайме забросила решающую шайбу.

Сам по себе факт, что сборная США будет играть в матче за третье место не удивителен. Такое случалось неоднократно, причем в последний раз год назад, и все же в этом году у американцев были самые реальные шансы завоевать золотые награды чемпионата чего уже давно не случалось. В итоге только утешительный матч со сверхмотивированными латышами.

Сборная Латвии вообще отдельная история. Интересно было до рассуждения слушать анализ некоторых специалистов, которые предрекали команде провал главным образом из-за того, что рижское «Динамо» отказалось от выступления в Континентальной хоккейной лиге. И что теперь? Пример латышей говорит о том, что может, наоборот, стоит прекратить играть в КХЛ, и результаты сразу идут в гору? Вот еще один пример, сборная Казахстана. Там большинство игроков выступает в КХЛ, а команду уже давно упаковала чемоданы и вернулась домой. Латыши же и так стали сенсацией турнира, так еще чуть было не вышли в финал.

В четвертьфинальном матче против шведов на хозяев турнира никто уже не ставил. Уже считалось, что команда Харйиса Витолиньша организовала праздник своим болельщикам. Сборная Латвии в матче с Тре Крунур вела в счете, все время думалось, что сейчас еще немного и шведы отыграются. Но нет — 3 : 1 и латыши в полуфинале. Там их ждали канадцы. Ну, какие могли быть против них варианты. Однако и тут сборная Латвии не стушевалась и в середине первого периода открыла счет усилиями Дана Лоцмелиса. Канадцы сравняли, но латыши тут же вышли вперед. Только в третьем периоде все встало на свои места, и канадцы вышли в финал.

Если сравнить составы США и Латвии, то у американцев игроки куда более опытные. У латышей только Рудольфса Балцерса можно считать игроков НХЛ и то с большой натяжкой, он лишь изредка в минувшем сезоне появлялся в основе «Тампы-Бэй Лайтнинг», хотя и засветился в плей-офф Кубка Стэнли. Сборная Латвии по именам объективно самая слабая из всех участников плей-офф чемпионата мира, она уже прыгнула выше головы. Так почему бы не завершить свое выступление на позитивной ноте и не завоевать бронзовые медали. Праздник для болельщиков станет еще более масштабным.

Прогноз на матч США — Латвия

Команды пересекались на чемпионатах мира не так часто. За последние пятнадцать лет сыграно восемь матчей. Лиш раз латышам удалось обыграть своих оппонентов. Случилось это в 2014 году на групповом этапе. Для сборной Латвии этот чемпионат домашний, они впервые на мировом первенстве зашли так далеко. С их мотивацией все понятно, вопрос, насколько будут мотивированы американцы. Представляем итоги пяти последних матчей команд между собой.

13.05.2022, ЧМ, Группа В. США — Латвия — 4 : 1;

27.05.2021, ЧМ. Группа В. США — Латвия — 4 : 2;

10.05.2018, ЧМ. Группа В. США — Латвия — 3 : 2 (ОТ);

13.05.2017, ЧМ. Группа А. Латвия — США — 3 : 5;

15.05.2014, ЧМ. Группа В. США — Латвия — 5 : 6.

В матче за третье место встречаются одни из самых рейтинговых команд против андердога, поэтому преимущество букмекеры отдают сборной США. BetBoom предлагает на победу американцев коэффициент 1,63. Успех сборной Латвии оценивается куда более скромно — 4,19, ничья в основное время — 4,89. Как бы симпатична нам не была команда Харийса Витолиньша, ставка на нее стала бы большим риском. Американцы смогут оправиться от вчерашнего поражения и выиграть бронзу.