Хуснутдинов о травме в серии с Беларусью: «Накал борьбы был серьезный, никаких товарищеских матчей. Уже перенес операцию, буду готов к первому сбору СКА»
Форвард СКА Марат Хуснутдинов сказал, что восстановится от травмы к первому сбору команды.
Игрок сломал палец в одном из матчей сборной «России 25» против Беларуси в рамках «Лига Ставок Большого тура сборной».
«Я уже перенес операцию. Буду готов к первым дням, когда СКА начнет летние сборы.
Травму получил во втором матче серии с белорусами, когда мне попали шайбой в палец. Накал борьбы там был очень серьезный, никаких товарищеских матчей.
И выходить на лед с капитанской буквой в сборной России — это не просто большая честь, но и огромная ответственность, я ее чувствовал, – сказал Хуснутдинов.
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