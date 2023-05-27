Хуснутдинов о травме в серии с Беларусью: «Накал борьбы был серьезный, никаких товарищеских матчей. Уже перенес операцию, буду готов к первому сбору СКА»

Форвард СКА Марат Хуснутдинов сказал, что восстановится от травмы к первому сбору команды.

Игрок сломал палец в одном из матчей сборной «России 25» против в рамках «Лига Ставок Большого тура сборной».

«Я уже перенес операцию. Буду готов к первым дням, когда начнет летние сборы.

Травму получил во втором матче серии с белорусами, когда мне попали шайбой в палец. Накал борьбы там был очень серьезный, никаких товарищеских матчей.

И выходить на лед с капитанской буквой в сборной России — это не просто большая честь, но и огромная ответственность, я ее чувствовал, – сказал .