Хуснутдинов о травме в серии с Беларусью: «Накал борьбы был серьезный, никаких товарищеских матчей. Уже перенес операцию, буду готов к первому сбору СКА»

Теги СКА травмы Сборная Беларуси по хоккею товарищеские матчи Матч ТВ Марат Хуснутдинов сборная России U25 Хоккей

Форвард СКА Марат Хуснутдинов сказал, что восстановится от травмы к первому сбору команды.

Игрок сломал палец в одном из матчей сборной «России 25» против Беларуси в рамках «Лига Ставок Большого тура сборной». 

«Я уже перенес операцию. Буду готов к первым дням, когда СКА начнет летние сборы.

Травму получил во втором матче серии с белорусами, когда мне попали шайбой в палец. Накал борьбы там был очень серьезный, никаких товарищеских матчей.

И выходить на лед с капитанской буквой в сборной России — это не просто большая честь, но и огромная ответственность, я ее чувствовал, – сказал Хуснутдинов.

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1 комментарий

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Дмитрий9779
Здоровья Марат!
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