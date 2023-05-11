Ротенберг о травме Хуснутдинова: «Накал игры, команды бьются. Каждый игрок, приезжая в сборную России, играя международные матчи, выступает на пределе»
Роман Ротенберг прокомментировал травму Марата Хуснутдинова.
Нападающий получил перелом. Ему предстоит операция.
В Федерации хоккея России отметили, что к началу нового хоккейного сезона форвард успеет восстановиться.
«Это показывает накал игры. Обе команды бьются на пределе.
В столкновении получил травму, перелом. Желаем ему скорейшего выздоровления.
Это просто говорит о том, что каждый игрок, приезжая в сборную России, играя эти международные матчи, выступает на пределе», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Такова система великого стратега. По-человечески жаль Марата, скорейшего выздоровления.
Йозе совсем тупенький.