Ротенберг о травме Хуснутдинова: «Накал игры, команды бьются. Каждый игрок, приезжая в сборную России, играя международные матчи, выступает на пределе»

Роман Ротенберг прокомментировал травму Марата Хуснутдинова.

Нападающий получил перелом. Ему предстоит операция.

В Федерации хоккея России отметили, что к началу нового хоккейного сезона форвард успеет восстановиться.

«Это показывает накал игры. Обе команды бьются на пределе.

В столкновении получил травму, перелом. Желаем ему скорейшего выздоровления.

Это просто говорит о том, что каждый игрок, приезжая в сборную России, играя эти международные матчи, выступает на пределе», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.