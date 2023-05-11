Ротенберг о травме Хуснутдинова: «Накал игры, команды бьются. Каждый игрок, приезжая в сборную России, играя международные матчи, выступает на пределе»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Марат Хуснутдинов сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал травму Марата Хуснутдинова.

Нападающий получил перелом. Ему предстоит операция.

В Федерации хоккея России отметили, что к началу нового хоккейного сезона форвард успеет восстановиться.

«Это показывает накал игры. Обе команды бьются на пределе.

В столкновении получил травму, перелом. Желаем ему скорейшего выздоровления.

Это просто говорит о том, что каждый игрок, приезжая в сборную России, играя эти международные матчи, выступает на пределе», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

4 комментария

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Артем Назыров
Эх , сейчас бы получать перелом на чемпионате водокачки и пропускать предсезонку в свой контрактный сезон…
Такова система великого стратега. По-человечески жаль Марата, скорейшего выздоровления.
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Rudenzik
Вот так вот, из-за амбиций одного человека, хоккеисту придётся залечивать перелом, вместо отпуска
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Sarumian
...играя международные матчи...

Йозе совсем тупенький.
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Костя Кот
ох уж эти международные матчи
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