Хуснутдинов перенесет операцию из-за перелома. Форвард СКА восстановится к началу сезона
Капитан сборной «России 25» Марат Хуснутдинов получил повреждение.
У 20-летнего хоккеиста диагностирован перелом. Ему предстоит операция.
Пресс-служба Федерации хоккея России отметила, что к началу нового хоккейного сезона форвард успеет восстановиться.
В минувшем сезоне Хуснутдинов провел 63 матча за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 41 (11+30) очко. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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