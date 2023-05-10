Хуснутдинов перенесет операцию из-за перелома. Форвард СКА восстановится к началу сезона

Капитан сборной «России 25» Марат Хуснутдинов получил повреждение.

У 20-летнего хоккеиста диагностирован перелом. Ему предстоит операция.

Пресс-служба Федерации хоккея России отметила, что к началу нового хоккейного сезона форвард успеет восстановиться.

В минувшем сезоне провел 63 матча за в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 41 (11+30) очко. С его статистикой можно ознакомиться здесь.