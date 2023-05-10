Хуснутдинов перенесет операцию из-за перелома. Форвард СКА восстановится к началу сезона

Теги СКА травмы КХЛ Марат Хуснутдинов Здоровье сборная России U25 Хоккей

Капитан сборной «России 25» Марат Хуснутдинов получил повреждение.

У 20-летнего хоккеиста диагностирован перелом. Ему предстоит операция.

Пресс-служба Федерации хоккея России отметила, что к началу нового хоккейного сезона форвард успеет восстановиться.

В минувшем сезоне Хуснутдинов провел 63 матча за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 41 (11+30) очко. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Серый
Это же надо быть таким .удаком, чтобы создать сборную под себя, набрать туда своих же игроков после изнурительного сезона, чтобы они травмировались. Просто в голове не укладывается.
+12
-2
+10
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Мария Коваленко
здоровья ему и скорейшего восстановления
+4
-1
+3
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Игорь Игорев
Ответ Серый
Это же надо быть таким .удаком, чтобы создать сборную под себя, набрать туда своих же игроков после изнурительного сезона, чтобы они травмировались. Просто в голове не укладывается.
Бабки из наших налогов сами себя не смогут 🪚 🪚 🪚
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