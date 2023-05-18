Где смотреть Сборная Канады – Сборная Латвии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 27 мая
В субботу, 27 мая, сыграют сборная Канады и сборная Латвии в полуфинале Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «Нокиа Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Канады – сборная Латвии
- Начало матча запланировано на 14:20 по московскому времени.
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