Защитник Латвии Чуксте о победе над Швецией в 1/4 финала ЧМ: «Невероятно. Одни из лучших ощущений, что я испытывал в хоккее и в жизни»
Защитник сборной Латвии Карлис Чуксте поделился эмоциями после победы над Швецией.
Латвийцы впервые в истории вышли в полуфинал ЧМ по хоккею, выбив шведов (3:1) в 1/4 финала.
«Невероятно. Сделать это перед нашими болельщиками – нечто особенное. Одни из лучших ощущений, что я когда-либо испытывал в хоккее и в жизни.
По ходу игры были моменты, когда они оказывали на нас давление, но мы сопротивлялись. Наша команда всегда бьется.
Никогда заранее не скажешь, что произойдет, но мы можем отвечать за свои усилия. И мы всегда выкладываемся на 100%», – сказал Чуксте.
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