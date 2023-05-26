Защитник Латвии Чуксте о победе над Швецией в 1/4 финала ЧМ: «Невероятно. Одни из лучших ощущений, что я испытывал в хоккее и в жизни»

Защитник сборной Латвии Карлис Чуксте поделился эмоциями после победы над Швецией.

Латвийцы впервые в истории вышли в полуфинал ЧМ по хоккею, выбив шведов (3:1) в 1/4 финала.

«Невероятно. Сделать это перед нашими болельщиками – нечто особенное. Одни из лучших ощущений, что я когда-либо испытывал в хоккее и в жизни.

По ходу игры были моменты, когда они оказывали на нас давление, но мы сопротивлялись. Наша команда всегда бьется.

Никогда заранее не скажешь, что произойдет, но мы можем отвечать за свои усилия. И мы всегда выкладываемся на 100%», – сказал .