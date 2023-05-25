Канада вышла в полуфинал ЧМ в 8-й раз подряд

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Андре Туриньи Хоккей

Сборная Канады сыграет в полуфинале на восьмом ЧМ подряд.

Канадская команда под руководством Андре Туриньи победила сборную Финляндии (4:1) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.

С чемпионата мира-2015 канадцы неизменно доходят до стадии полуфинала.

Начиная с ЧМ-2015, Канада выиграла три турнира, в трех проиграла в финалах и еще в одном – уступила в игре за третье место.

В полуфинале текущего чемпионата мира Канада сыграет с командой Латвии. В другой паре встретятся США и Германия.

На групповом этапе Канада победила Латвию со счетом 6:0.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksmen1995
Вот это да , можно назвать красной машиной, несмотря на уровень состава и уровня ЧМ. А не о том корыте , котором кичится Йозе Марино.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
"Великая финка" без судей и фарта сразу превращается в тыкву. Ялонен аут
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirill HG
хоть запасной состав Аризоны отправьте в форме сборной Канады на ЧМ и все равно без медалей не вернутся!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iron_m
Жалкая Канада уже много лет не может взять бронзу, позор!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Володя Иванов
Мерзкий советский спорт писал что канадцы лажают в каждом матче, а в итоге полуфинал 8 по счету
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
крок 58
Кто то удивлен что ли….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Мщузавсех
Квазимодо Лучич схарчил великих угро-финских пичиненов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karra
Возьмут титул опять. Как два года назад, когда только Казахстану не проиграли в группе. Только легче. Латвии за бронзу играть со Штатами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
крок 58
Ответ Kirill HG
хоть запасной состав Аризоны отправьте в форме сборной Канады на ЧМ и все равно без медалей не вернутся!
Канадцы рождаются в коньках.. не иначе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Мщузавсех
Ответ Джон Мщузавсех
Квазимодо Лучич схарчил великих угро-финских пичиненов?
Интересно, блок на укро-финов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Мщузавсех
Ответ Джон Мщузавсех
Интересно, блок на укро-финов?
Ахахахаха, нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий