Канада вышла в полуфинал ЧМ в 8-й раз подряд

Сборная Канады сыграет в полуфинале на восьмом ЧМ подряд.

Канадская команда под руководством Андре Туриньи победила (4:1) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.

С чемпионата мира-2015 канадцы неизменно доходят до стадии полуфинала.

Начиная с ЧМ-2015, Канада выиграла три турнира, в трех проиграла в финалах и еще в одном – уступила в игре за третье место.

В полуфинале текущего чемпионата мира Канада сыграет с командой Латвии. В другой паре встретятся США и Германия.

На групповом этапе победила Латвию со счетом 6:0.