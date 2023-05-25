Канада вышла в полуфинал ЧМ в 8-й раз подряд
Сборная Канады сыграет в полуфинале на восьмом ЧМ подряд.
Канадская команда под руководством Андре Туриньи победила сборную Финляндии (4:1) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.
С чемпионата мира-2015 канадцы неизменно доходят до стадии полуфинала.
Начиная с ЧМ-2015, Канада выиграла три турнира, в трех проиграла в финалах и еще в одном – уступила в игре за третье место.
В полуфинале текущего чемпионата мира Канада сыграет с командой Латвии. В другой паре встретятся США и Германия.
На групповом этапе Канада победила Латвию со счетом 6:0.
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