Абрамов про 2 Кубка Гагарина подряд: «Невероятные эмоции. Будем делать все, чтобы испытать их еще раз. Рад остаться в ЦСКА на 4 года»
Виталий Абрамов поделился эмоциями после продления контракта с ЦСКА.
«Эмоции самые положительные! Очень рад остаться в ЦСКА на 4 года. Спасибо руководству за доверие.
Два кубка за два года? Да, это огромный опыт и невероятные эмоции. Будем дальше делать все возможное, чтобы испытать их еще раз.
Спасибо всем болельщикам за поддержку. Всегда получаю большое количество сообщений в социальных сетях. Буду очень стараться радовать их своей игрой. До встречи на льду, армейцы!» – сказал нападающий ЦСКА.
2 комментария