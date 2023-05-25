Абрамов про 2 Кубка Гагарина подряд: «Невероятные эмоции. Будем делать все, чтобы испытать их еще раз. Рад остаться в ЦСКА на 4 года»

Виталий Абрамов поделился эмоциями после продления контракта с ЦСКА.

«Эмоции самые положительные! Очень рад остаться в ЦСКА на 4 года. Спасибо руководству за доверие.

Два кубка за два года? Да, это огромный опыт и невероятные эмоции. Будем дальше делать все возможное, чтобы испытать их еще раз.

Спасибо всем болельщикам за поддержку. Всегда получаю большое количество сообщений в социальных сетях. Буду очень стараться радовать их своей игрой. До встречи на льду, армейцы!» – сказал нападающий .