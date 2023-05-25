Абрамов про 2 Кубка Гагарина подряд: «Невероятные эмоции. Будем делать все, чтобы испытать их еще раз. Рад остаться в ЦСКА на 4 года»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Виталий Абрамов Хоккей

Виталий Абрамов поделился эмоциями после продления контракта с ЦСКА.

«Эмоции самые положительные! Очень рад остаться в ЦСКА на 4 года. Спасибо руководству за доверие.

Два кубка за два года? Да, это огромный опыт и невероятные эмоции. Будем дальше делать все возможное, чтобы испытать их еще раз. 

Спасибо всем болельщикам за поддержку. Всегда получаю большое количество сообщений в социальных сетях. Буду очень стараться радовать их своей игрой. До встречи на льду, армейцы!» – сказал нападающий ЦСКА.

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2 комментария

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Рауль Галеев
Жаль было расставаться с ним ,когда его обменяли на непонятно что, а сейчас рад за него, у человека что-то получилось
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Максим Никитин
С Блажиевским в составе ЦСКА оба финала бы по 4-0 закрыл, не затягивая до семи матчей
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