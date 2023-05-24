Бенну предстоит слушание. Капитан «Далласа» ударил лежащего Стоуна клюшкой в область головы и шеи

Капитану «Далласа» Джейми Бенну предстоит слушание за удар Марка Стоуна клюшкой.

Департамент безопасности игроков назначил слушание по эпизоду третьего матча финала Западной конференции Кубка Стэнли между «Старс» и «Голден Найтс» (0:4, 0-3 в серии).

Капитан техасцев был удален до конца игры уже на 2-й минуте первого периода.

После столкновения с капитаном « » форвард «Далласа» нанес ему удар клюшкой в область головы и шеи.

Все идет к финалу «Вегас» – «Флорида». «Даллас» провалил старт третьего матча и теперь горит 0-3