Бенну предстоит слушание. Капитан «Далласа» ударил лежащего Стоуна клюшкой в область головы и шеи

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Джейми Бенн Вегас Марк Стоун Хоккей

Капитану «Далласа» Джейми Бенну предстоит слушание за удар Марка Стоуна клюшкой.

Департамент безопасности игроков НХЛ назначил слушание по эпизоду третьего матча финала Западной конференции Кубка Стэнли между «Старс» и «Голден Найтс» (0:4, 0-3 в серии).

Капитан техасцев Бенн был удален до конца игры уже на 2-й минуте первого периода.

После столкновения с капитаном «Вегаса» Стоуном форвард «Далласа» нанес ему удар клюшкой в область головы и шеи.

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10 комментариев

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Maxim Shumov
Никогда не понимал, почему такие вещи настолько легко сходят с рук. Наказание всегда примерно одно - матча 3 дисквы и штраф в полтора доллара, Бенн, конечно, сразу перевоспитается после такой жести.
Представьте, что вы лежите и на вашу шею падает 100-килограммовое тело с палкой в руках? Тут все шансы банально остаться инвалидом. Ну будет даже суд в таком случае, как было у Тода Бертуцци, ну и что? Расплатился и играл дальше, а человек, которому он дал со спины - навсегда завязал со спортом и наверняка не отделался без последствий для здоровья.
Получается - если вы игрок НХЛ, вы должны быть готовы, что любое Доми или Бенн может просто взять и изувечить вас, просто ибо психанули и посидеть потом аж 5 матчей дисквы, то есть - они сразу понимают, что за такое по сути покушение на здоровье их поругают и чутка оштрафуют. По-моему это безумие.
+19
-1
+18
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Лена Новикова
Откуда такая жестокость, матч только что начался, но вот зачем бить лежачего клюшкой по голове, ты дебил капитан Далласа?
+3
0
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Юрий Безуглый
Одной игры за это хватит, думаю. Тем более что без Бенна и без Дадонова Даллас всё равно вряд ли затянет Вегас в пятую игру
+3
-1
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Lanzar
Много не дадут, так как Стоун не пострадал.
+1
0
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Машков Александр
Ответ Maxim Shumov
Никогда не понимал, почему такие вещи настолько легко сходят с рук. Наказание всегда примерно одно - матча 3 дисквы и штраф в полтора доллара, Бенн, конечно, сразу перевоспитается после такой жести. Представьте, что вы лежите и на вашу шею падает 100-килограммовое тело с палкой в руках? Тут все шансы банально остаться инвалидом. Ну будет даже суд в таком случае, как было у Тода Бертуцци, ну и что? Расплатился и играл дальше, а человек, которому он дал со спины - навсегда завязал со спортом и наверняка не отделался без последствий для здоровья. Получается - если вы игрок НХЛ, вы должны быть готовы, что любое Доми или Бенн может просто взять и изувечить вас, просто ибо психанули и посидеть потом аж 5 матчей дисквы, то есть - они сразу понимают, что за такое по сути покушение на здоровье их поругают и чутка оштрафуют. По-моему это безумие.
Бафлину за такое же действие 4 игры дисквы дали в своё время. Даже пожёстче удар был, а комментарии под новостью были наоборот мягче. https://www.sports.ru/hockey/1028562756.html Вы более суровы в суждениях) Хотя правы, конечно. Плюсую.
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кот в кепке
Убийца!
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Anti S
Накажут по максимуму
Как Уилсона в 2018-м
На 20
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doktor
А если Даллас выиграет серию
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