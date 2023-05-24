Бенну предстоит слушание. Капитан «Далласа» ударил лежащего Стоуна клюшкой в область головы и шеи
Капитану «Далласа» Джейми Бенну предстоит слушание за удар Марка Стоуна клюшкой.
Департамент безопасности игроков НХЛ назначил слушание по эпизоду третьего матча финала Западной конференции Кубка Стэнли между «Старс» и «Голден Найтс» (0:4, 0-3 в серии).
Капитан техасцев Бенн был удален до конца игры уже на 2-й минуте первого периода.
После столкновения с капитаном «Вегаса» Стоуном форвард «Далласа» нанес ему удар клюшкой в область головы и шеи.
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Представьте, что вы лежите и на вашу шею падает 100-килограммовое тело с палкой в руках? Тут все шансы банально остаться инвалидом. Ну будет даже суд в таком случае, как было у Тода Бертуцци, ну и что? Расплатился и играл дальше, а человек, которому он дал со спины - навсегда завязал со спортом и наверняка не отделался без последствий для здоровья.
Получается - если вы игрок НХЛ, вы должны быть готовы, что любое Доми или Бенн может просто взять и изувечить вас, просто ибо психанули и посидеть потом аж 5 матчей дисквы, то есть - они сразу понимают, что за такое по сути покушение на здоровье их поругают и чутка оштрафуют. По-моему это безумие.
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