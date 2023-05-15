«Ак Барс» не рассматривает иностранного тренера: «Сделали предложение Билялетдинову, но не торопимся. План «Б» есть»
Марат Валиуллин высказался о ситуации с позицией главного тренера «Ак Барса» .
– Сейчас всех волнует ситуация вокруг Зинэтулы Билялетдинова. Вы предложили ему новый контракт, но пока ответа нет. Он останется на посту главного тренера «Ак Барса»?
– Вы правы, мы сделали предложение Зинэтуле Хайдяровичу, но пока не торопимся с решением по главному тренеру.
Сейчас пусть он отдохнет, взвесит все «за» и «против».
Возможно, в июне встретимся с ним и переговорим на свежую голову. Сейчас много эмоций, накопилась усталость, можно наломать дров.
– Раньше июня новостей по главному тренеру ждать не стоит?
– Да, ясность появится не раньше начала лета.
– Если вы будете ждать ответа слишком долго, так можно потерять другие варианты...
– У нас есть видение тренерского рынка. На этот случай есть план «Б». Мы понимаем, как может развиваться ситуация.
– Кажется, что сейчас почти все именитые тренеры заняты.
– Значит, пойдем по другому пути.
– Рассматриваете ли вы иностранных специалистов?
– Нет.
– Неопределенность с главным тренером сейчас мешает вести переговоры с потенциальными новичками?
– Нет. Игроки общаются между собой, видят, какое в Казани отношение к ним, какие созданы условия для развития. Амбиции у нашего клуба всегда чемпионские, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».
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