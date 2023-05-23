Валерий Белов о четвертьфинале ОИ-2014: «Это поражение ни с чем не сравнить. Непросто было от него отойти»

Валерий Белов вспомнил эмоции после поражения в четвертьфинале Олимпиады-2014.

– В 2011 году Билялетдинов, сам того не желая, перешел на работу со сборной. Вы тоже последовали за ним, а «Ак Барс» возглавил Крикунов. Была ли возможность остаться в клубе?

– Да, была возможность остаться помощником в «Ак Барсе». Тогда у меня еще было предложение возглавить один клуб .

– Билялетдинов не раз подчеркивал, что ему тяжело было уходить из «Ак Барса». А вам?

– В сборной я побывал на двух чемпионатах мира, один из которых выиграли, и на Олимпиаде, причем на сегодняшний день это последняя Олимпиада, где были все сильнейшие хоккеисты! Мне определенно очень хотелось поработать с национальной командой.

– Вы здорово начали работу в сборной: сразу же выиграли ЧМ-2012. Но какие цели ставили на первые годы работы: подготовка к Сочи или, не думая об Олимпиаде, играть в свой хоккей?

– Здесь все максимально просто. Чемпионаты мира всегда были этапами для подготовки к Олимпиаде.

– ЧМ-2012 – это турнир имени ?

– Да, Евгений провел просто блестяще весь турнир.

– Но уже в следующем году вы вылетели в четвертьфинале от США (3:8). Это был худший матч в вашей тренерской карьере?

– Это было очень чувствительное поражение.

– Или еще более чувствительным можно назвать поражение от Финляндии (1:3) в четвертьфинале на Олимпиаде в Сочи?

– Это поражение ни с чем не сравнить. Непросто было от него отойти, – сказал бывший тренер сборной России .