Илья Морозов принял квалификационное предложение «Сибири», Обидин – «Автомобилиста»

Теги Сибирь Автомобилист КХЛ Андрей Обидин Илья Морозов Хоккей

Илья Морозов и Андрей Обидин приняли предложения «Сибири» и «Автомобилиста».

Хоккеисты приняли квалификационные предложения своих клубов, за которые выступали в прошлом сезоне КХЛ.

Андрей Обидин, форвард «Автомобилиста», провел 56 матчей в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ и записал на свой счет 9 (2+7) очков при среднем игровом времени 12:58.

Илья Морозов, защитник «Сибири», сыграл 67 игр в регулярном чемпионате, набрав 14 (5+9) баллов при полезности «плюс 11» и среднем игровом времени 19:19.

1 комментарий

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Pronger
Эндрю Обидин так и держит где-то в загашнике хоумвидео Заварухина
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