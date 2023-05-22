Илья Морозов принял квалификационное предложение «Сибири», Обидин – «Автомобилиста»
Илья Морозов и Андрей Обидин приняли предложения «Сибири» и «Автомобилиста».
Хоккеисты приняли квалификационные предложения своих клубов, за которые выступали в прошлом сезоне КХЛ.
Андрей Обидин, форвард «Автомобилиста», провел 56 матчей в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ и записал на свой счет 9 (2+7) очков при среднем игровом времени 12:58.
Илья Морозов, защитник «Сибири», сыграл 67 игр в регулярном чемпионате, набрав 14 (5+9) баллов при полезности «плюс 11» и среднем игровом времени 19:19.
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