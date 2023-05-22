Бочаров подпишет новый контракт с «Амуром». Он набрал 17 очков в 34 матчах за клуб после перехода из «Салавата»

Теги Амур КХЛ Станислав Бочаров Хоккей

Станислав Бочаров продолжит выступления за «Амур».

31-летний нападающий подпишет новое соглашение с дальневосточным клубом на один сезон.

«Мы находимся в финальной стадии переговоров нападающего Станислава Бочарова и хоккейного клуба «Амур».

Контракт на один сезон планируем подписать в ближайшее время!» – сообщили в агентстве Winners Hockey Agency.

Бочаров перешел в «Амур» из «Салавата Юлаева» по ходу прошедшего сезона.

После перехода форвард набрал 17 (8+9) очков при полезности «плюс 6» в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

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