Бочаров подпишет новый контракт с «Амуром». Он набрал 17 очков в 34 матчах за клуб после перехода из «Салавата»
Станислав Бочаров продолжит выступления за «Амур».
31-летний нападающий подпишет новое соглашение с дальневосточным клубом на один сезон.
«Мы находимся в финальной стадии переговоров нападающего Станислава Бочарова и хоккейного клуба «Амур».
Контракт на один сезон планируем подписать в ближайшее время!» – сообщили в агентстве Winners Hockey Agency.
Бочаров перешел в «Амур» из «Салавата Юлаева» по ходу прошедшего сезона.
После перехода форвард набрал 17 (8+9) очков при полезности «плюс 6» в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
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