Бочаров подпишет новый контракт с «Амуром». Он набрал 17 очков в 34 матчах за клуб после перехода из «Салавата»

Станислав Бочаров продолжит выступления за «Амур».

31-летний нападающий подпишет новое соглашение с дальневосточным клубом на один сезон.

«Мы находимся в финальной стадии переговоров нападающего и хоккейного клуба «Амур».

Контракт на один сезон планируем подписать в ближайшее время!» – сообщили в агентстве Winners Hockey Agency.

Бочаров перешел в « » из «Салавата Юлаева» по ходу прошедшего сезона.

После перехода форвард набрал 17 (8+9) очков при полезности «плюс 6» в 34 матчах Фонбет чемпионата .