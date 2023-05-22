Швеция выиграла все шесть матчей на ЧМ-2023 с общим счетом 23:3. Дания нанесла 11 бросков за игру

Сборная Швеции продлила победную серию на ЧМ по хоккею.

Команда под руководством тренера Сэма Халлама обыграла (4:1) в матче группового этапа ЧМ-2023.

Датчане за всю игру нанесли 11 бросков в створ ворот, шведы – 34.

Швеция выиграла все шесть игр на турнире с общим счетом 23:3. Три из шести матчей сборная провела на ноль.

набрала 17 очков и занимает второе место в группе A, уступая один балл команде США.