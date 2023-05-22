Швеция выиграла все шесть матчей на ЧМ-2023 с общим счетом 23:3. Дания нанесла 11 бросков за игру

Теги Сборная Швеции по хоккею Сборная Дании по хоккею ЧМ по хоккею Сэм Халлам Хоккей

Сборная Швеции продлила победную серию на ЧМ по хоккею.

Команда под руководством тренера Сэма Халлама обыграла сборную Дании (4:1) в матче группового этапа ЧМ-2023.

Датчане за всю игру нанесли 11 бросков в створ ворот, шведы – 34.

Швеция выиграла все шесть игр на турнире с общим счетом 23:3. Три из шести матчей сборная провела на ноль.

Сборная Швеции набрала 17 очков и занимает второе место в группе A, уступая один балл команде США.

3 комментария

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PolarBear
Ответ Артем Зырянов
Значит проиграют Канаде в четвертьфинале в овертайме. Классика.
В 2013 году победили в четвертьфинале по буллитам, в Пекине 22 тоже. Проиграли вчистую в 2016 году, и в том году в драматического матче. Так что 2:2, по четвертьфиналам.
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