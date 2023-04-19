Александр Черных: «В КХЛ нужны такие легионеры, как Да Коста, Найт, Буше. Лимит в пять игроков был оптимальным вариантом»

Александр Черных оценил идею не считать легионерами хоккеистов, сыгравших 250 матчей в КХЛ.

– Можно много чего придумывать. Не считать легионерами тех, кто столько-то матчей сыграли, кто несколько лет входит в топ-бомбардиров и так далее. Все эти идеи – фантастика.

На мой взгляд, городить огород не нужно и просто надо оставить лимит в пять игроков, что было оптимальным вариантом. В КХЛ нужны такие легионеры, как Да Коста, , и другие достойные ребята.

Но в этом году мы видели в лиге и других иностранцев, которые получали баснословные деньги, ничего не показывая. « » и « » вообще обошлись без легионеров.

– Сокращение лимита как-то повлияло на цены на игроков?

– Я не вижу, что это сказывается, хотя в дальнейшем, может быть, как-то повлияет. Но есть потолок зарплат: вот игрок просит 150 млн, но кто ему в другом клубе столько даст? Придется ехать в Европу, где заплатят в несколько раз меньше, или в фарм-клуб в .

Будет лимит в три легионера, но все ли они будут топовыми в команде? А иностранцы, которые просто занимают места, в лиге не нужны, – сказал агент.