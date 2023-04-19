Александр Черных: «В КХЛ нужны такие легионеры, как Да Коста, Найт, Буше. Лимит в пять игроков был оптимальным вариантом»

Теги Ак Барс Локомотив АХЛ КХЛ Стефан Да Коста Александр Черных лимит на легионеров Корбан Найт Рид Буше потолок зарплат Хоккей

Александр Черных оценил идею не считать легионерами хоккеистов, сыгравших 250 матчей в КХЛ.

– Можно много чего придумывать. Не считать легионерами тех, кто столько-то матчей сыграли, кто несколько лет входит в топ-бомбардиров и так далее. Все эти идеи – фантастика.

На мой взгляд, городить огород не нужно и просто надо оставить лимит в пять игроков, что было оптимальным вариантом. В КХЛ нужны такие легионеры, как Да Коста, Найт, Буше и другие достойные ребята.

Но в этом году мы видели в лиге и других иностранцев, которые получали баснословные деньги, ничего не показывая. «Ак Барс» и «Локомотив» вообще обошлись без легионеров.

– Сокращение лимита как-то повлияло на цены на игроков?

– Я не вижу, что это сказывается, хотя в дальнейшем, может быть, как-то повлияет. Но есть потолок зарплат: вот игрок просит 150 млн, но кто ему в другом клубе столько даст? Придется ехать в Европу, где заплатят в несколько раз меньше, или в фарм-клуб в АХЛ.

Будет лимит в три легионера, но все ли они будут топовыми в команде? А иностранцы, которые просто занимают места, в лиге не нужны, – сказал агент.

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1 комментарий

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Кино Музыка
Не надо мудрить, три так три. Пусть наши играют.
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