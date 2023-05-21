У «Флориды» 8 подряд побед в гостях в этом плей-офф – 2-я серия в истории. Рекорд у «Кингс»-2012 (10)

У «Флориды» 8 подряд побед в гостях в этом плей-офф – 2-й результат в истории.

Сегодня «Пантерс» победили «Каролину» (2:1 ОТ, 2-0) во второй игре финала Востока.

У команды 8 подряд побед на выезде. Были выиграны второй, пятый и седьмой матчи против «Бостона» в первом раунде (4-3), первый, второй и пятый против «Торонто» во втором раунде (4-1), первый и второй против «Харрикейнс» в текущей серии.

Это 2-я по продолжительности серия гостевых побед в истории Кубка Стэнли (за один розыгрыш). Рекорд принадлежит « »-2012 – 10 побед подряд.

Примечательно, что «Кингс» в том сезоне выиграли с 8-м посевом на Западе. « » в этом году вышла в плей-офф с 8-м посевом на Востоке.