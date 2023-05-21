У «Флориды» 8 подряд побед в гостях в этом плей-офф – 2-я серия в истории. Рекорд у «Кингс»-2012 (10)

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Лос-Анджелес Пол Морис НХЛ Хоккей

У «Флориды» 8 подряд побед в гостях в этом плей-офф – 2-й результат в истории.

Сегодня «Пантерс» победили «Каролину» (2:1 ОТ, 2-0) во второй игре финала Востока.

У команды 8 подряд побед на выезде. Были выиграны второй, пятый и седьмой матчи против «Бостона» в первом раунде (4-3), первый, второй и пятый против «Торонто» во втором раунде (4-1), первый и второй против «Харрикейнс» в текущей серии. 

Это 2-я по продолжительности серия гостевых побед в истории Кубка Стэнли (за один розыгрыш). Рекорд принадлежит «Лос-Анджелесу»-2012 – 10 побед подряд. 

Примечательно, что «Кингс» в том сезоне выиграли Кубок Стэнли с 8-м посевом на Западе. «Флорида» в этом году вышла в плей-офф с 8-м посевом на Востоке.

16 комментариев

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BomBerman
А что творит Ткачак? Да, я за Боба всеми руками, но то, что делает Ткачак для команды - бесценно!
+31
0
+31
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Azrat Safarov
Ответ Valera#84
По какой причине Пантерс по забитых голов в овертайме бежит под трибуну со льда немедля?
Чтобы матрасы отменить не успели
+26
-1
+25
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Сергей Ч.
Схожие ситуации, у королей тогда Куик феерил в плей-офф
+24
0
+24
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Костя Кот
Ответ Valera#84
По какой причине Пантерс по забитых голов в овертайме бежит под трибуну со льда немедля?
чтобы не тратить физические (после 4 от) и эмоциональные силы.вся серия впереди
+6
0
+6
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Valera#84
По какой причине Пантерс по забитых голов в овертайме бежит под трибуну со льда немедля?
+6
-1
+5
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Garikus89
Смотрю я на 0-2 после двух в роли и думаю: может, нормально, что Торонто вылетел от этой Флориды?)
+3
0
+3
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Культура не космос
Ответ Сергей Ч.
Схожие ситуации, у королей тогда Куик феерил в плей-офф
у пантер БОБ
+5
-2
+3
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Сергей Ч.
Ответ Культура не космос
у пантер БОБ
100%
+4
-1
+3
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Donotbother
Ответ Garikus89
Смотрю я на 0-2 после двух в роли и думаю: может, нормально, что Торонто вылетел от этой Флориды?)
А счёт 4:1 в той серии ни на что не намекает?) Конечно, нормально
+2
0
+2
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TBFTT
Ответ BomBerman
А что творит Ткачак? Да, я за Боба всеми руками, но то, что делает Ткачак для команды - бесценно!
Набирает по 1 очку за игру?
+3
-2
+1
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LOsP06GH
Ответ Valera#84
По какой причине Пантерс по забитых голов в овертайме бежит под трибуну со льда немедля?
Я так понимаю у Ткачука травма, и он просто боится её усугубить, партнёры на радостях могут и задушить.
+1
0
+1
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Авл Агерий
Молодцы! Высаживайте чёртову Каролину
+1
-1
0
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albert_lucky
Ответ Сергей Ч.
Схожие ситуации, у королей тогда Куик феерил в плей-офф
Да, Куик тогда выдал лучшие цифры в истории НХЛ.
0
0
0
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BomBerman
Ответ TBFTT
Набирает по 1 очку за игру?
1.3 пока
0
0
0
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TBFTT
Ответ BomBerman
1.3 пока
В этой серии пока по одному и желательно, чтобы в основное время, а не овертаймы.
0
0
0
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Garikus89
Ответ Donotbother
А счёт 4:1 в той серии ни на что не намекает?) Конечно, нормально
А у Каролины лучше будет, думаешь?)
0
0
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