Олимпийский чемпион Бэйли присоединился к заявке Неко Спаркса по покупке «Оттавы». В этот консорциум входит Snoop Dogg

Теги Оттава НХЛ Донован Бэйли Хоккей

Донован Бэйли вошел в консорциум Неко Спаркса по покупке «Оттавы».

Олимпийский чемпион присоединился к заявке кинопродюсера и предпринимателем, который хочет приобрести канадский клуб.

Отметим, что в эту группу также входит рэпер Snoop Dogg.

Донован Бэйли выиграл золотые медали в беге на 100 метров и в эстафете 4 по 100 метров на Олимпийских играх в 1996 году.

Ранее стало известно, что на участие в торгах по приобретению «Сенаторс» было подано четыре заявки, которые могут варьироваться от 850 миллионов до 1 миллиарда долларов.

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