«Лос-Анджелес» и Гавриков еще не вели переговоры о контракте. «Кингс» могут обменять Петерсена
«Лос-Анджелес» и Владислав Гавриков еще не обсуждали новый контракт.
Калифорнийский клуб еще не проводил переговоры с российским хоккеистом о продлении соглашения.
Причиной этого считается ситуация «Кингс» с потолком зарплат – у клуба свободно 7,6 миллиона долларов в платежной ведомости.
Генеральному менеджеру клуба Робу Блэйку требуется освободить место в платежке «Лос-Анджелеса», чтобы подписать необходимых команде игроков.
Отмечается, что «Кингс» заинтересованы в обмене в другой клуб вратаря Кэла Петерсена, кэпхит которого составляет 5 миллионов долларов.
Действующий договор Владислава Гаврикова с зарплатой 2,8 млн долларов истекает в конце этого сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.
Гавриков перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.
4 комментария