«Лос-Анджелес» и Гавриков еще не вели переговоры о контракте. «Кингс» могут обменять Петерсена

Теги Лос-Анджелес НХЛ Владислав Гавриков Кэл Петерсен Хоккей

«Лос-Анджелес» и Владислав Гавриков еще не обсуждали новый контракт.

Калифорнийский клуб еще не проводил переговоры с российским хоккеистом о продлении соглашения.

Причиной этого считается ситуация «Кингс» с потолком зарплат – у клуба свободно 7,6 миллиона долларов в платежной ведомости.

Генеральному менеджеру клуба Робу Блэйку требуется освободить место в платежке «Лос-Анджелеса», чтобы подписать необходимых команде игроков.

Отмечается, что «Кингс» заинтересованы в обмене в другой клуб вратаря Кэла Петерсена, кэпхит которого составляет 5 миллионов долларов.

Действующий договор Владислава Гаврикова с зарплатой 2,8 млн долларов истекает в конце этого сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

Гавриков перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.

4 комментария

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ferdinand #5
Ответ Федя-гол
питерсен за 5 - точно в топ-3 среди самых плохих контрактов нхл, такой даже аризоне не нужен)
Навскидку контракты хуже: Нерс, Кэмпбелл, Власик, Кутюр, Сегин, Биннингтон, Мюррэй, Галлахер.
+3
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+2
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Федя-гол
питерсен за 5 - точно в топ-3 среди самых плохих контрактов нхл, такой даже аризоне не нужен)
+1
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Джорджио Че
Собственно кому нужен ваш Кэл?
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Венер Кучербаев
Ответ Федя-гол
питерсен за 5 - точно в топ-3 среди самых плохих контрактов нхл, такой даже аризоне не нужен)
да я офигел вообще от этой новости - впервые услышал фамилию этого вратаря, а у него контракт уже 5 млн!!!
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