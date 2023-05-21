«Лос-Анджелес» и Гавриков еще не вели переговоры о контракте. «Кингс» могут обменять Петерсена

«Лос-Анджелес» и Владислав Гавриков еще не обсуждали новый контракт.

Калифорнийский клуб еще не проводил переговоры с российским хоккеистом о продлении соглашения.

Причиной этого считается ситуация «Кингс» с потолком зарплат – у клуба свободно 7,6 миллиона долларов в платежной ведомости.

Генеральному менеджеру клуба Робу Блэйку требуется освободить место в платежке « », чтобы подписать необходимых команде игроков.

Отмечается, что «Кингс» заинтересованы в обмене в другой клуб вратаря , кэпхит которого составляет 5 миллионов долларов.

Действующий договор с зарплатой 2,8 млн долларов истекает в конце этого сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

Гавриков перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона из «Коламбуса» в результате обмена.