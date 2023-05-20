Дебур о 3:4 с «Вегасом»: «Они были лучше нас. Итог справедлив, «Даллас» должен сделать шаг вперед»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Вегас Хоккей

Питер Дебур считает, что «Вегас» был лучше «Далласа» в первом матче серии.

«Старс» уступили «Голден Найтс» (3:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-1). 

«Мне не понравилось то, как мы начали игру. Они были лучше готовы. Наверное, это можно было предвидеть. 

Они были лучше нас. В целом по игре мы сегодня уступали. В основном они были лучше нас во многих аспектах игры.

Так что итог, наверное, справедлив. Мы должны сделать шаг вперед», – сказал главный тренер клуба из Техаса. 

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3 комментария

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Джон Мщузавсех
Глянул обзор, техасцы просто умерли в овертайме, это возраст, ничего личного.
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Pink Floyd1276
Ответ Джон Мщузавсех
Глянул обзор, техасцы просто умерли в овертайме, это возраст, ничего личного.
По сравнению с бубликовыми из флориды/каролины, эти были живее всех живых.
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Джон Мщузавсех
Ответ Pink Floyd1276
По сравнению с бубликовыми из флориды/каролины, эти были живее всех живых.
Главное тут - сравнение с Вегасом.
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