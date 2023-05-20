Дебур о 3:4 с «Вегасом»: «Они были лучше нас. Итог справедлив, «Даллас» должен сделать шаг вперед»

Питер Дебур считает, что «Вегас» был лучше «Далласа» в первом матче серии.

«Старс» уступили «Голден Найтс» (3:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-1).

«Мне не понравилось то, как мы начали игру. Они были лучше готовы. Наверное, это можно было предвидеть.

Они были лучше нас. В целом по игре мы сегодня уступали. В основном они были лучше нас во многих аспектах игры.

Так что итог, наверное, справедлив. Мы должны сделать шаг вперед», – сказал главный тренер клуба из Техаса.

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