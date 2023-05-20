Гретцки – Биссоннетту: «Почему ты кидаешься на «Эдмонтон»? У вас в «Торонто» игроки на пакетах с молоком – они исчезли»

Уэйн Гретцки парировал высказывание Пола Биссоннетта об «Эдмонтоне».

Напомним, что «Ойлерс» проиграли « » со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

Бывший игрок клубов НХЛ Пол Биссоннетт и лучший снайпер в истории лиги обменялись мнениями в эфире телеканала TNT.

«Необходимо использовать все звенья. Не хочу задеть чувства кого-либо по поводу « », Уэйн, но в этой команде ведущие хоккеисты проводят по 25 минут на льду, а игроки четвертого звена, может быть, 7-8 минут. Это может навредить, Уэйн», – сказал Биссоннетт.

«Почему ты кидаешься на «Эдмонтон»? У вас в « » ребята [напечатаны] на пакетах с молоком – они исчезли. Почему ты бросаешься на мой «Эдмонтон?» – ответил Гретцки, намекая на ключевых хоккеистов «Лифс».

«Мэйпл Лифс» проиграли «Флориде» со счетом 1-4 в серии второго раунда плей-офф.