Гретцки – Биссоннетту: «Почему ты кидаешься на «Эдмонтон»? У вас в «Торонто» игроки на пакетах с молоком – они исчезли»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Пол Биссоннетт Вегас Хоккей

Уэйн Гретцки парировал высказывание Пола Биссоннетта об «Эдмонтоне».

Напомним, что «Ойлерс» проиграли «Вегасу» со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

Бывший игрок клубов НХЛ Пол Биссоннетт и лучший снайпер в истории лиги Уэйн Гретцки обменялись мнениями в эфире телеканала TNT.

«Необходимо использовать все звенья. Не хочу задеть чувства кого-либо по поводу «Эдмонтона», Уэйн, но в этой команде ведущие хоккеисты проводят по 25 минут на льду, а игроки четвертого звена, может быть, 7-8 минут. Это может навредить, Уэйн», – сказал Биссоннетт.

«Почему ты кидаешься на «Эдмонтон»? У вас в «Торонто» ребята [напечатаны] на пакетах с молоком – они исчезли. Почему ты бросаешься на мой «Эдмонтон?» – ответил Гретцки, намекая на ключевых хоккеистов «Лифс».

«Мэйпл Лифс» проиграли «Флориде» со счетом 1-4 в серии второго раунда плей-офф.

16 комментариев

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Orion_17
Ответ Vadoniy
Что значит "сидят на пакетах"?
в Америке, фото пропавших детей, печатают на пакетах с молоком, чтобы как можно больше людей увидела и помогла в посиках. Грецки намекает, да что там, прямо говорит, что в Торонто лидеры просто исчезли в серии
+59
-1
+58
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Jeff Lebowski
Завтра по Первому объявят, что в Канаде исчезло с прилавков молоко.
+27
-8
+19
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Диванный спортсмен
Ответ Orion_17
в Америке, фото пропавших детей, печатают на пакетах с молоком, чтобы как можно больше людей увидела и помогла в посиках. Грецки намекает, да что там, прямо говорит, что в Торонто лидеры просто исчезли в серии
спасибо за пояснение.не знал.
+17
-1
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Pink Floyd1276
Оба правы.
+13
0
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Дмитрий Кутузов
Проблемы Эдмонтона - это отсутствие нормального первого номера в раме и 1,5 нормальных защитника. Причём эта история тянется уже не первый год и какие-то серьёзные изменения произойдут лишь после ухода Холланда.

А лидеры Торонто действительно растворились в серии с Флоридой (5 матчей):

Марнер: 1+2 "-2"
Нюландер: 2+1 "-2"
Мэттьюс: 0+2 "-1"
Таварес: 0+1 "-2"
+11
-2
+9
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Vadoniy
Ответ Orion_17
в Америке, фото пропавших детей, печатают на пакетах с молоком, чтобы как можно больше людей увидела и помогла в посиках. Грецки намекает, да что там, прямо говорит, что в Торонто лидеры просто исчезли в серии
Спасибо)
+6
0
+6
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Alexander Bragin
был такой хороший клип, и песня замечательная собравшая кучу всевозможных призов. там про пропавших детей и в видеоряде клипа для быстрейшего их нахождения размещались фото..
ну и нашли, не сразу, но с течением времени: живыми немногих, сколько-то попали в руки маньяков, часть просто пропала, а остальные были убиты собственными родными и похоронены чуть ли не на задних дворах отчих домов.
(Soul Asylum - Runaway Train. 1992)
+4
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Фтемноте
Задел чувства верующего Грецки!
+7
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Михаил Опякин
Грецки изящен не только на льду
+6
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Vadoniy
Что значит "сидят на пакетах"?
+4
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Jeff Lebowski
Ответ забил на оборону
Не далее как в понедельник проезжал западный НЙ, часть дороги по деревням, типа Варшава. Это регион скотоферм. По всему пути запах стоял соответсвующий. Так что перебоев с молоком у нас не будет.
Запахом не напьёшься, как известно.
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