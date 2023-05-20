Гретцки – Биссоннетту: «Почему ты кидаешься на «Эдмонтон»? У вас в «Торонто» игроки на пакетах с молоком – они исчезли»
Уэйн Гретцки парировал высказывание Пола Биссоннетта об «Эдмонтоне».
Напомним, что «Ойлерс» проиграли «Вегасу» со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Стэнли.
Бывший игрок клубов НХЛ Пол Биссоннетт и лучший снайпер в истории лиги Уэйн Гретцки обменялись мнениями в эфире телеканала TNT.
«Необходимо использовать все звенья. Не хочу задеть чувства кого-либо по поводу «Эдмонтона», Уэйн, но в этой команде ведущие хоккеисты проводят по 25 минут на льду, а игроки четвертого звена, может быть, 7-8 минут. Это может навредить, Уэйн», – сказал Биссоннетт.
«Почему ты кидаешься на «Эдмонтон»? У вас в «Торонто» ребята [напечатаны] на пакетах с молоком – они исчезли. Почему ты бросаешься на мой «Эдмонтон?» – ответил Гретцки, намекая на ключевых хоккеистов «Лифс».
«Мэйпл Лифс» проиграли «Флориде» со счетом 1-4 в серии второго раунда плей-офф.
А лидеры Торонто действительно растворились в серии с Флоридой (5 матчей):
Марнер: 1+2 "-2"
Нюландер: 2+1 "-2"
Мэттьюс: 0+2 "-1"
Таварес: 0+1 "-2"
ну и нашли, не сразу, но с течением времени: живыми немногих, сколько-то попали в руки маньяков, часть просто пропала, а остальные были убиты собственными родными и похоронены чуть ли не на задних дворах отчих домов.
(Soul Asylum - Runaway Train. 1992)