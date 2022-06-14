«Эдмонтон Ойл Кингс» с Коссой, Гуле, Прокопом и Гюнтером выиграли чемпионат WHL

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«Эдмонтон Ойл Кингс» впервые с 2014 года выиграли чемпионат WHL.

Команда обыграла в финале «Сиэтл Тандербердс» (4-2, 2:0 в шестом матче) и получила право сыграть в Мемориальном кубке. Посещаемость решающего матча в Эдмонтоне составила 7185 зрителей. 

Самым ценным игроком плей-офф был признан защитник Кайден Гуле (система «Монреаля») с 16 (8+8) очками в 18 матчах при полезности «+17». 

Вратарь Себастьян Косса (система «Детройта») сыграл на ноль в заключительном матче серии, отразив 27 бросков. 

Также за «Ойл Кингс» выступают форвард Дилан Гюнтер (система «Аризоны», лучший бомбардир и снайпер команды с 21 очком при 13 шайбах в 16 играх) и ставший известным благодаря каминг-ауту защитник Люк Прокоп (система «Нэшвилла», 16 очков в 19 матчах, 4+12, лучшая в команде полезность «+23»). 

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