Пулок о составе «Айлендерс»: «Не думаю, что нам нужны серьезные изменения. Да, у нас есть группа постарше, но эти ребята важны для успеха команды»

Теги Айлендерс НХЛ Райан Пулок Хоккей

Райан Пулок не ожидает серьезных изменений в составе «Айлендерс».

В сезоне-2022/23 команда вышла в плей-офф, где уступила «Каролине» (2-4) в первом раунде. 

«Каждая команда должна пройти через это. Я не думаю, что нам нужны серьезные изменения.

Да, у нас есть группа постарше, но я думаю, что эти ребята важны для лидерства и успеха этой команды.

Я думаю, будут небольшие изменения. Я не думаю, что это должно быть что-то сумасшедшее», – сказал защитник «Айлендерс» Пулок.

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8 комментариев

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Gord Lane
У Айлендерс нет Капитана, от слова вообще. Ли какой то тормоз, посмотришь как на пятаке в РР работает Ноусен или дедушка Павелски, или Крайдер и думаешь, ну ни фига себе. Приходит салага Фэшинг и тащит в последних играх команду в ПО, а это чудо пассажирит. Хорват уже прифигел от своего топ партнера, до сих пор в шоке.
Бэйли - пах
Клатербак - плечо
У обоих рецидивы, то есть там без вариантов
Мартин - ну он и раньше не был быстым игроком, а сейчас стал просто медленным
У последних трех истекающий год по контракту, а вот куда бы обменять Ли ?
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Gord Lane
У Айлендерс нет Капитана, от слова вообще. Ли какой то тормоз, посмотришь как на пятаке в РР работает Ноусен или дедушка Павелски, или Крайдер и думаешь, ну ни фига себе. Приходит салага Фэшинг и тащит в последних играх команду в ПО, а это чудо пассажирит. Хорват уже прифигел от своего топ партнера, до сих пор в шоке. Бэйли - пах Клатербак - плечо У обоих рецидивы, то есть там без вариантов Мартин - ну он и раньше не был быстым игроком, а сейчас стал просто медленным У последних трех истекающий год по контракту, а вот куда бы обменять Ли ?
Мартин ещё полезен будет в 4 звене, да и не так много платёжки занимает. А вот Андерс Ли и Бейли уже реально всё, похоже. От обоих надо как то избавиться. 13 лямов за такой уровень игры, наверное в лиге никто не платит. Бейли то ладно, он играл на свои деньги раньше (но не сейчас). А вот Андерсу Ли изначально большой слишком контракт дали
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