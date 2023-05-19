Пулок о составе «Айлендерс»: «Не думаю, что нам нужны серьезные изменения. Да, у нас есть группа постарше, но эти ребята важны для успеха команды»
Райан Пулок не ожидает серьезных изменений в составе «Айлендерс».
В сезоне-2022/23 команда вышла в плей-офф, где уступила «Каролине» (2-4) в первом раунде.
«Каждая команда должна пройти через это. Я не думаю, что нам нужны серьезные изменения.
Да, у нас есть группа постарше, но я думаю, что эти ребята важны для лидерства и успеха этой команды.
Я думаю, будут небольшие изменения. Я не думаю, что это должно быть что-то сумасшедшее», – сказал защитник «Айлендерс» Пулок.
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