«Рейнджерс» получили разрешение на собеседование с помощником тренера «Торонто» Карбери (Эллиотт Фридман)
«Рейнджерс» получили разрешение на собеседование со Спенсером Карбери.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, клубу разрешили провести собеседование с помощником главного тренера «Торонто».
«Слышал, что у «Рейнджерс» есть разрешение на собеседование с помощником тренера «Торонто» Спенсером Карбери», – написал Фридман.
Сообщалось, что тренер также интересен «Анахайму» и «Вашингтону».
Напомним, команда из Нью-Йорка отправила Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).
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