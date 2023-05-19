«Рейнджерс» получили разрешение на собеседование с помощником тренера «Торонто» Карбери (Эллиотт Фридман)

«Рейнджерс» получили разрешение на собеседование со Спенсером Карбери.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, клубу разрешили провести собеседование с помощником главного тренера «Торонто».

«Слышал, что у «Рейнджерс» есть разрешение на собеседование с помощником тренера «Торонто» Спенсером Карбери», – написал Фридман.

Сообщалось, что тренер также интересен «Анахайму» и «Вашингтону».

Напомним, команда из Нью-Йорка отправила Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).