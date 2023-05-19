«Рейнджерс» получили разрешение на собеседование с помощником тренера «Торонто» Карбери (Эллиотт Фридман)

Теги Рейнджерс Торонто НХЛ Эллиотт Фридман Хоккей

«Рейнджерс» получили разрешение на собеседование со Спенсером Карбери.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, клубу разрешили провести собеседование с помощником главного тренера «Торонто».

«Слышал, что у «Рейнджерс» есть разрешение на собеседование с помощником тренера «Торонто» Спенсером Карбери», – написал Фридман.

Сообщалось, что тренер также интересен «Анахайму» и «Вашингтону».

Напомним, команда из Нью-Йорка отправила Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).

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3 комментария

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Matador
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