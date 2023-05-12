Владимир Плющев: «Россия 25» создана, чтобы молодые перспективные хоккеисты участвовали в играх. Им нужна практика»
Владимир Плющев поделился мыслями о сборной «России 25».
«Эта сборная создана для того, чтобы молодые перспективные хоккеисты участвовали в играх, от которых их, в принципе, отстранили, как и сборную Беларуси.
Им нужна практика, но я бы не назвал их альтернативной сборной, очень много сильных игроков в нее не вошли. Это молодая, перспективная команда, чтобы не терять наш резерв», – сказал бывший главный тренер сборной России Плющев.
Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.
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