Владимир Плющев: «Россия 25» создана, чтобы молодые перспективные хоккеисты участвовали в играх. Им нужна практика»

Владимир Плющев поделился мыслями о сборной «России 25».

«Эта сборная создана для того, чтобы молодые перспективные хоккеисты участвовали в играх, от которых их, в принципе, отстранили, как и сборную Беларуси.

Им нужна практика, но я бы не назвал их альтернативной сборной, очень много сильных игроков в нее не вошли. Это молодая, перспективная команда, чтобы не терять наш резерв», – сказал бывший главный тренер сборной России Плющев.

Напомним, сборные России и были отстранены от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.