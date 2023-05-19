«Каролина» и «Флорида» обновили клубные рекорды по числу овертаймов в матче плей-офф – 4

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ рекорды Хоккей

«Каролина» и «Флорида» обновили клубные рекорды по числу овертаймов в матче плей-офф – 4.

«Харрикейнс» уступили «Пантерс» в первом матче финала Восточной конференции (2:3 4ОТ, 0-1).

Обе команды впервые в своей истории дошли до 4-го овертайма в играх плей-офф. В итоге матч продолжался 139 минут 47 секунд.

Ранее самым длинным матчем с участием «Каролины» была игра против «Детройта» в финале Кубка Стэнли-2002 (2:3 3ОТ, победную шайбу забросил Игорь Ларионов на 114:47).

Самым длинным матчем с участием «Флориды» была игра против «Колорадо» в финале Кубка Стэнли-1996 (0:1 3ОТ, победную шайбу забросил Уве Крупп на 104:31). 

Рекорд НХЛ был установлен в 1936 году, когда «Детройт» обыграл «Монреаль Марунс» (1:0 6ОТ) в полуфинале. Победную шайбу забросил Мад Брюнето на 176:10. 

Рекорд XXI века был установлен в 2020 году, когда «Тампа» обыграла «Коламбус» (3:2 5ОТ) в первом раунде. Победную шайбу забросил Брэйден Пойнт на 150:27.

32 комментария

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Антон
Ответ Reff Kill
Съедят всю еду на стадионе и будут капельницы ставить, как 2000 в Питтсбурге, если до пятого дойдёт
Наблюдаю в прямом эфире как у братьев Стаалов растёт борода
+55
0
+55
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Einfach Safari
Ответ Андрей Трубецкой
Да не кринж какой то, они умрут к следующему матчу
во время розыгрыша Кубка Стэнли справки только из морга и принимаются
+28
0
+28
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76er
Немного уже до рекорда - поднажмите, ребят 8)
+17
0
+17
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Reff Kill
Съедят всю еду на стадионе и будут капельницы ставить, как 2000 в Питтсбурге, если до пятого дойдёт
+16
0
+16
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Alex Vieri
С огромной вероятностью, что после такого матча счет в серии будет 2-0. После победы восстанавливаться проще. А вот проиграть в 5-6 овертайме, когда уже столько сил потратил - огромный удар и по физухе и по психологии. Поэтому проигравшему сегодня будет чудовищно трудно качественно сыграть следующий матч.
+15
0
+15
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vizaslayer
решили всю серию в один день отыграть )
+11
0
+11
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Strannix
Если бы матч продлится ещё не много больше, то ко второй игре мог уже и Свечников выздороветь)
+12
-1
+11
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Саня ЕКБ
Молодцы Флорида, Бобровский красава.
+5
0
+5
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Витольд Бубеный
Ответ 76er
Немного уже до рекорда - поднажмите, ребят 8)
Хорош, они на следующую игру не выйдут)
+4
0
+4
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Ярик01
Ответ Андрей Трубецкой
Да не кринж какой то, они умрут к следующему матчу
Первый матч серии, дальше против такого же уставшего, хорошо что не последний, когда на свежего соперника выходишь.
+3
0
+3
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Костя Кот
ткааааачаааак
+4
-1
+3
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Trash Talking
Победитель этого матча, коим оказалась Флорида, просто обязан взять КС со своей красивой историей из солнечного штата и с последнего восьмого места :)
+4
-1
+3
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Андрей Трубецкой
Да сегодняшний матч очень сильно будет влиять на ближайшие 2
+2
0
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hockeyrussia
Ответ Einfach Safari
во время розыгрыша Кубка Стэнли справки только из морга и принимаются
Или из отеля(
+1
0
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Андрей Трубецкой
Ответ Einfach Safari
во время розыгрыша Кубка Стэнли справки только из морга и принимаются
Хахах, в точку)
+1
0
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vals1702
Ткачак !
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Ярик01
Ответ guizzy
Надо ещё полтора периода с небольшим для нового рекорда в 21 веке?
угу, 120+20+10.27
+1
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PilOt
У Бобровского будет рекорд клуба по отбитым броскам в матче плейофф
+1
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Dimash Balatayev
Ответ Alex Vieri
С огромной вероятностью, что после такого матча счет в серии будет 2-0. После победы восстанавливаться проще. А вот проиграть в 5-6 овертайме, когда уже столько сил потратил - огромный удар и по физухе и по психологии. Поэтому проигравшему сегодня будет чудовищно трудно качественно сыграть следующий матч.
Тампа Коламбусу проиграла после того самого овертайма с шайбой на 151 минуте Пойнта
+1
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Антон
Ответ Trash Talking
Победитель этого матча, коим оказалась Флорида, просто обязан взять КС со своей красивой историей из солнечного штата и с последнего восьмого места :)
Там и в НБА "Майами" с такой же историей тащит, в финале конфы с "Бостоном"
+1
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АлексейВ
Слава Богу, закончили! Я уже волноваться начал.
0
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Александр Романов
Боб конечно подтащил пантер
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Большое сердце Неймара
Пантерам ещё одну взять в гостях и этот сценарий мы уже где-то видели
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Костя Кот
эти вратари не собираються проигрывать
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Кавабунга Шреддоголовый
Они уже свои самые длинные матчи в истории сыграли
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