Гол «Флориды» в овертайме 1-го матча с «Каролиной» был отменен из-за помехи вратарю
Гол «Флориды» в овертайме 1-го матча с «Каролиной» был отменен из-за помехи вратарю.
«Харрикейнс» уступили «Пантерс» в первом матче финала Восточной конференции (2:3 4ОТ, 0-1).
В начале первого овертайма судьи не засчитали шайбу Райана Ломберга после видеопросмотра.
Была выявлена помеха вратарю «Каролины» Фредерику Андерсену со стороны нападающего «Флориды» Колина Уайта.
Честно говоря, я понимаю тех, кто посчитал, что была помеха (касание в краске точно было), но с учётом того, что это ПО (где свистят "только оторванную голову" (с) ), по духу игры, что ли - я бы засчитывал эту шайбу.
ЗЫ. Впрочем, без разницы - всё равно Флорида выиграла :)).
Ну я не удивлен. Флориде придется лично столкнуться с однобоким судейством в пользу Каролины, как и Айлы столкнулись с этим в первом раунде
ЗЫ Тоже за Флориду болею
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По правилам ИИХФ, возможно, так и есть, но в НХЛ если контакта с вратарем не было, то и гол засчитывался. Засчитывались даже шайбы, когда игрок атакующей команды лежал в воротах. )
https://www.youtube.com/watch?v=7xt449x6IiA