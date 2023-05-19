Гол «Флориды» в овертайме 1-го матча с «Каролиной» был отменен из-за помехи вратарю.

«Харрикейнс» уступили «Пантерс» в первом матче финала Восточной конференции (2:3 4ОТ, 0-1).

В начале первого овертайма судьи не засчитали шайбу Райана Ломберга после видеопросмотра.

Была выявлена помеха вратарю «Каролины» со стороны нападающего «Флориды» .