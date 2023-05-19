Гол «Флориды» в овертайме 1-го матча с «Каролиной» был отменен из-за помехи вратарю

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Гол «Флориды» в овертайме 1-го матча с «Каролиной» был отменен из-за помехи вратарю.

«Харрикейнс» уступили «Пантерс» в первом матче финала Восточной конференции (2:3 4ОТ, 0-1).

В начале первого овертайма судьи не засчитали шайбу Райана Ломберга после видеопросмотра.

Была выявлена помеха вратарю «Каролины» Фредерику Андерсену со стороны нападающего «Флориды» Колина Уайта

27 комментариев

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the scientist
Наверняка уже не раз пожадели, что отменили) полвторого ночи, а действо все никак не заканчивается
+16
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PatologoanatoM
Что за потеха? Разве это помеха? Спорная отмена
+18
-3
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Oleg Kyakh-Ogly
Лажа, матрасы пожалели Каролинку
+19
-4
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iluvatar
Судьи уже сами думаю жалеют что не засчитали, 4й овертайм идет начало 2ого ночи))
+9
0
+9
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Горыныч79
Ответ jss
не спорная, вратарь упал из-за контакта
Можно и так сказать. Но на повторе (из-за ворот) видно, что этот контакт он сам и спровоцировал своим резким движением вправо.
Честно говоря, я понимаю тех, кто посчитал, что была помеха (касание в краске точно было), но с учётом того, что это ПО (где свистят "только оторванную голову" (с) ), по духу игры, что ли - я бы засчитывал эту шайбу.
ЗЫ. Впрочем, без разницы - всё равно Флорида выиграла :)).
+12
-3
+9
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Вадим Сидоров
Стоило засчитать, Андерсон сам в правый угол смещался, Ломберг его туда не пихал
+5
0
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nifniff
Судя по повторам, там наоборот, пытались помочь вратарю, чтобы он вернуться в нужный угол успел.
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Фанат Ференцвароша
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Ответ jzfc4dmhxv
Чистый гол украли. Хорошо, что в итоге Флорида и Боб выиграли!
С первого раунда какая то ерунда с судейством в играх с участием Каролины. Впереди ещё много игр и у матрасов будет ещё шанс испортить кошкам жизнь. Никак не закончится это..
+3
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Oliver65
Как в воду глядел. Пантеры уже почувствовали запах крови,и даже отмена гола их не смогла остановить.
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Oliver65
Бог-не Ермошка,видит немножко.Флорида возьмет первую игру все равно.
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Фанат Ференцвароша
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Ответ nnp165
Как по мне, абсолютно верно отменили. Все что в площади ворот в пользу вратаря. Ну кроме ситуаций, когда игрок обороняющейся команды нарушает правила. Раньше даже без соприкосновения с вратарём голы не зачитывали, тупо, игрок нападающей команды в площади ворот, когда там шайба, всё, гола нет. Хотим повысить результативность, площадь ворот можно немного уменьшить, а в остальном судить по принципу «в пользу вратаря».
В большинстве таких случаев гол засчитывают. А именно тут даже повода для отмены не было
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jzfc4dmhxv
Чистый гол украли. Хорошо, что в итоге Флорида и Боб выиграли!
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Direct free kick
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Флорида даже в этой игре сполна от судей натерпелась.Тут и не засчитанный чистый гол в овертайме, и левое удаление с игрой 5 на 3, которое Каролина реализовала. Но кошки слишком сильны оказались
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Direct free kick
С 2019 это идёт, как в первый раз туда вышли при Бриндаморе
Я помню серию Айлов против ураганов в 2019 и такого однобокого судейства не было. Острова по делу вылетели. А в этом году прям конкретно судьи заряжены в пользу Каролины
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jss
Ответ PatologoanatoM
Что за потеха? Разве это помеха? Спорная отмена
не спорная, вратарь упал из-за контакта
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Serge Vendino
Хорошо, что Флорида в итоге выиграла все равно)
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Real_v_dushe
Отменили гол справедливо, не понимаю тех, кто пишет про чистый гол.
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Direct free kick
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slavick
Победный гол тоже на волоске от офсайда. Пересмотрите, там очень спорный момент был у Ткачука. 2й раз отменять гол конечно не стали и челендж Каролины, видимо, отменили
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Фанат Ференцвароша
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Там помимо необъяснимой отмены гола ещё и большинства 12 минут против 6 в пользу Каролины. Во всех играх Каролина больше играет в большинстве. Причем достаточно часто с преимуществом в два и более раз. Как такое возможно?
Ну я не удивлен. Флориде придется лично столкнуться с однобоким судейством в пользу Каролины, как и Айлы столкнулись с этим в первом раунде
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Diyas
В основное время засчитали бы несомненно,но в овере перестраховались
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jss
Ответ Горыныч79
Можно и так сказать. Но на повторе (из-за ворот) видно, что этот контакт он сам и спровоцировал своим резким движением вправо. Честно говоря, я понимаю тех, кто посчитал, что была помеха (касание в краске точно было), но с учётом того, что это ПО (где свистят "только оторванную голову" (с) ), по духу игры, что ли - я бы засчитывал эту шайбу. ЗЫ. Впрочем, без разницы - всё равно Флорида выиграла :)).
кто там спровоцировал дело неясное, а факт контакта есть. Нефиг врезаться во вратаря, ты ж не дерево на коньках, которого можно двигать через полплощадки

ЗЫ Тоже за Флориду болею
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jzfc4dmhxv
Ответ nnp165
Как по мне, абсолютно верно отменили. Все что в площади ворот в пользу вратаря. Ну кроме ситуаций, когда игрок обороняющейся команды нарушает правила. Раньше даже без соприкосновения с вратарём голы не зачитывали, тупо, игрок нападающей команды в площади ворот, когда там шайба, всё, гола нет. Хотим повысить результативность, площадь ворот можно немного уменьшить, а в остальном судить по принципу «в пользу вратаря».
Игрок в момент броска давно укатил из площади ворот
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nnp165
Как по мне, абсолютно верно отменили. Все что в площади ворот в пользу вратаря. Ну кроме ситуаций, когда игрок обороняющейся команды нарушает правила. Раньше даже без соприкосновения с вратарём голы не зачитывали, тупо, игрок нападающей команды в площади ворот, когда там шайба, всё, гола нет. Хотим повысить результативность, площадь ворот можно немного уменьшить, а в остальном судить по принципу «в пользу вратаря».
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Злобный колобок
Ответ nnp165
Как по мне, абсолютно верно отменили. Все что в площади ворот в пользу вратаря. Ну кроме ситуаций, когда игрок обороняющейся команды нарушает правила. Раньше даже без соприкосновения с вратарём голы не зачитывали, тупо, игрок нападающей команды в площади ворот, когда там шайба, всё, гола нет. Хотим повысить результативность, площадь ворот можно немного уменьшить, а в остальном судить по принципу «в пользу вратаря».
Раньше даже без соприкосновения с вратарём голы не зачитывали, тупо, игрок нападающей команды в площади ворот, когда там шайба, всё, гола нет.
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По правилам ИИХФ, возможно, так и есть, но в НХЛ если контакта с вратарем не было, то и гол засчитывался. Засчитывались даже шайбы, когда игрок атакующей команды лежал в воротах. )
https://www.youtube.com/watch?v=7xt449x6IiA
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