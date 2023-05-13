«Адмирал» подпишет контракты с Варфоломеевым и Чудиновым («СЭ»)

Теги Спартак возможные переходы Максим Чудинов Динамо Минск Адмирал Павел Варфоломеев Спорт-Экспресс Хоккей

«Адмирал» подпишет форварда и защитника.

По данным «Спорт-Экспресса», нападающий Павел Варфоломеев и защитник Максим Чудинов подпишут контракт с клубом из Владивостока на один год.

Варфоломеев стал неограниченно свободным агентом по истечении контракта с минским «Динамо». В прошлом сезоне 28-летний форвард провел 42 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 24 (14+10) очков

Чудинов в прошедшем сезоне регулярного чемпионата сыграл 33 матча за «Спартак», набрав 5 (3+2) очков. 

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Варфоломеев у Тамбиева взвоет)
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