«Адмирал» подпишет контракты с Варфоломеевым и Чудиновым («СЭ»)

«Адмирал» подпишет форварда и защитника.

По данным «Спорт-Экспресса», нападающий и защитник подпишут контракт с клубом из Владивостока на один год.

Варфоломеев стал неограниченно свободным агентом по истечении контракта с минским «Динамо». В прошлом сезоне 28-летний форвард провел 42 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 24 (14+10) очков

Чудинов в прошедшем сезоне регулярного чемпионата сыграл 33 матча за «Спартак», набрав 5 (3+2) очков.