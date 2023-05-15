Латвия впервые в истории победила Чехию. Команда Витолиньша выиграла матч ЧМ-2023, перебросав соперника 35:25

Теги Сборная Чехии по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Оскар Батня Хоккей

Латвия обыграла Чехию впервые в истории.

Латвийская команда под руководством Харийса Витолиньша победила Чехию (4:3 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2023.

Автором решающего гола в овертайме стал нападающий Оскар Батня. Кроме того, Латвия перебросала Чехию со счетом 35:25.

Это победа стала первой над Чехией в истории сборной Латвии с учетом всех турниров. Ранее команды провели между собой 14 матчей – и во всех побеждала Чехия.

Латвийцы также в первый раз победили на этом турнире. Прежде сборная уступила Канаде (0:6) и Словакии (1:2).

4 комментария

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Aleksandr Sergeev
Игра отличная, на встречных курсах, атака на атаку. Молодцы пацаны. Хоть и до этого два поражения у Латвии, по игре видно что она поставлена и от игры к игре прибавляют.
+9
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+9
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Aleksei N?nik
Молодцы соседи, хорошо играли. Вратарь отличный, молодой. В субботу с Казахстаном интересный матч будет
+1
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Кеша
Витолиньш мозг, конечно. Я это заметил , когда он в Динамо работал со Знарком. Видел с двух метров , как он все объясняет игрокам. Оставил приятное впечатление.
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privet100
Ну что тут сказать? Просто красавцы! По делу, придраться не к чему - и перебросали и перебегали и в ОТ не сломались. Море эмоций, спасибо парням!
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