Латвия впервые в истории победила Чехию. Команда Витолиньша выиграла матч ЧМ-2023, перебросав соперника 35:25
Латвия обыграла Чехию впервые в истории.
Латвийская команда под руководством Харийса Витолиньша победила Чехию (4:3 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2023.
Автором решающего гола в овертайме стал нападающий Оскар Батня. Кроме того, Латвия перебросала Чехию со счетом 35:25.
Это победа стала первой над Чехией в истории сборной Латвии с учетом всех турниров. Ранее команды провели между собой 14 матчей – и во всех побеждала Чехия.
Латвийцы также в первый раз победили на этом турнире. Прежде сборная уступила Канаде (0:6) и Словакии (1:2).
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