Латвия впервые в истории победила Чехию. Команда Витолиньша выиграла матч ЧМ-2023, перебросав соперника 35:25

Латвия обыграла Чехию впервые в истории.

Латвийская команда под руководством победила Чехию (4:3 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2023.

Автором решающего гола в овертайме стал нападающий . Кроме того, Латвия перебросала Чехию со счетом 35:25.

Это победа стала первой над Чехией в истории с учетом всех турниров. Ранее команды провели между собой 14 матчей – и во всех побеждала .

Латвийцы также в первый раз победили на этом турнире. Прежде сборная уступила Канаде (0:6) и Словакии (1:2).