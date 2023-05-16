Прогноз и коэффициенты на ЧМ по хоккею Канада – Казахстан 17 мая

В третьем матче на Чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, сборная Казахстана проведет матч с одним из фаворитов группы, да и всего турнира сборной Канадой.

Казахстанцы после двух туров в своем активе имеют два очка за победу в овертайме над Норвегией, Канада провела три матча, в которых набрала 8 очков.

Этот матч начнется 17 мая в 23:20 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажет телеканал QAZSPORT.

Букмекеры явным фаворитом считают Канаду, на победу которой дают коэффициент 1,06. Победа Казахстана оценивается в 25. Ничья в основное время – 13.00.

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