Эттинджер о «Далласе»: «Чувствую, что мы можем выиграть Кубок Стэнли, у нас есть все для этого. Мои лучшие игры впереди»
Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер считает, что клуб готов выиграть Кубок Стэнли.
«Старс» вышли в финал Запада, выбив «Сиэтл» во втором раунде (4-3, 2:1 в седьмом матче).
«Не думаю, что провел лучшую серию в карьере. Но это показывает, насколько мы хороши как команда. Я чувствую, что мои лучшие игры еще впереди. Это плей-офф. Здесь бывают взлеты и падения. Ты стоишь на грани вылета, а затем выходишь в финал конференции.
Когда задают вопрос о том, может ли команда выиграть Кубок Стэнли, то не всегда можно честно ответить «да». В этом году я чувствую, что мы можем его выиграть. У нас есть все для этого.
Когда мы играем так, как хотим, когда правильно действуем в мелочах, то мы способны обыграть любого», – сказал Эттинджер, отразивший 22 броска из 23 в седьмом матче.
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