Эттинджер о «Далласе»: «Чувствую, что мы можем выиграть Кубок Стэнли, у нас есть все для этого. Мои лучшие игры впереди»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Сиэтл Джейк Эттинджер Хоккей

Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер считает, что клуб готов выиграть Кубок Стэнли.

«Старс» вышли в финал Запада, выбив «Сиэтл» во втором раунде (4-3, 2:1 в седьмом матче). 

«Не думаю, что провел лучшую серию в карьере. Но это показывает, насколько мы хороши как команда. Я чувствую, что мои лучшие игры еще впереди. Это плей-офф. Здесь бывают взлеты и падения. Ты стоишь на грани вылета, а затем выходишь в финал конференции. 

Когда задают вопрос о том, может ли команда выиграть Кубок Стэнли, то не всегда можно честно ответить «да». В этом году я чувствую, что мы можем его выиграть. У нас есть все для этого.

Когда мы играем так, как хотим, когда правильно действуем в мелочах, то мы способны обыграть любого», – сказал Эттинджер, отразивший 22 броска из 23 в седьмом матче. 

1 комментарий

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Crenk
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