Эттинджер о «Далласе»: «Чувствую, что мы можем выиграть Кубок Стэнли, у нас есть все для этого. Мои лучшие игры впереди»

Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер считает, что клуб готов выиграть Кубок Стэнли.

«Старс» вышли в финал Запада, выбив « » во втором раунде (4-3, 2:1 в седьмом матче).

«Не думаю, что провел лучшую серию в карьере. Но это показывает, насколько мы хороши как команда. Я чувствую, что мои лучшие игры еще впереди. Это плей-офф. Здесь бывают взлеты и падения. Ты стоишь на грани вылета, а затем выходишь в финал конференции.

Когда задают вопрос о том, может ли команда выиграть , то не всегда можно честно ответить «да». В этом году я чувствую, что мы можем его выиграть. У нас есть все для этого.

Когда мы играем так, как хотим, когда правильно действуем в мелочах, то мы способны обыграть любого», – сказал , отразивший 22 броска из 23 в седьмом матче.